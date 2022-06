Lutto per Gabriele Cirilli, dolore devastante: “non ho fatto in tempo”

Gabriele Cirilli è uno dei comici più amati e di maggiore successo in Italia e si distingue per il suo sorriso e per l’aspetto sempre allegro e gioviale. L’ironia è sicuramente il suo tratto distintivo insieme all’irriverenza delle sue battute.

Il comico originario di Sulmona in passato ha però dovuto affrontare un grave lutto che ha spento il suo sorriso per un po’. Sua madre Augusta, venne a mancare al termine di un periodo di ricovero in ospedale. Gabriele Cirilli ha ricordato questo brutto momento nel corso di un’intervista al salotto di Verissimo.

Diversi sono stati i retroscena che l’attore comico ha raccontato durante l’intervista, momenti davvero dolorosi e indimenticabili. Mentre parlava il comico non ha potuto fare a meno di piangere.

Il lutto devastante

La signora Augusta è venuta a mancare nel 2018 ma il dolore per Cirilli non si fermerà mai perché madre e figlio avevano un bellissimo rapporto raccontato con queste parole dallo stesso Gabriele: “Quando è morto papà, mia mamma ci ha fatto anche da papà. Lei ha fatto di tutto nella vita, anche la donna delle pulizie, per permetterci di realizzarci. Poi ha fatto tanta solidarietà, ci ha insegnato a donare e a condividere”.

Nel corso del racconto poi è stato svelato un retroscena che riguarda i rimorsi che Cirilli ha provato e prova verso sua madre per qualcosa che è successo proprio il giorno della morte di Augusta e che lui racconta con queste parole:

“Quando era in ospedale io dovevo lavorare, c’erano dei contratti, ed era lei che mi incoraggiava. La sera prima della sua scomparsa il medico mi telefonò e disse di venire, ma io non ho fatto in tempo e non me lo perdonerò mai. Secondo me lei è ancora arrabbiata per questo”.

In un altro intervento, questa volta a “Oggi è un altro giorno”, Cirilli ha ricordato che la madre è stata fondamentale anche per la sua carriera: “Mia madre mi ha sempre appoggiato. Trentatré anni fa, quando ho deciso di fare l’attore tutti mi guardavano con sospetto, ma lei era emiliana traferita a Sulmona e non si è fatta questi problemi. È stata una donna importante, mi manca molto e spesso quando parlo di lei mi commuovo”.

Gabriele Cirilli quindi è molto legato alla memoria di sua madre e il legame che li univa non si è spezzato. Quello dell’attore comico di Sulmona è stato un racconto davvero commovente che esprime l’amore per la madre e anche quanto la donna sia stata fondamentale per la sua crescita e formazione.

