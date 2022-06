Uomini e Donne, l’incidente in auto e la corsa in ospedale per una delle dame del programma

Un brutto spavento per una delle dame di Uomini e Donne, proprio lei è rimasta coinvolta in un incidente d’auto, ecco adesso come sta.

I colpi di scena non mancano mai a Uomini e Donne, nonostante la stagione televisiva sia volta al termine e ci si appresta ad accogliere il periodo estivo con la nuova programmazione, i programmi di Maria De Filippi non smettono mai di far parlare, soprattutto perché tutto può accadere fino all’ultimo secondo.

In particolare, uno dei programmi pomeridiani più apprezzati, Uomini e Donne, ha sempre qualche asso nella manica per tenere i telespettatori incollati fino all’ultimo, questa edizione si è conclusa con la scelta da parte dei tronisti che ha diviso il pubblico, ma tant’è che il bello di questo programma è proprio che per quanto si cerchi di interagire la scelta spetta a loro e bisogna solo saper accogliere il verdetto finale, che piaccia o meno.

Intanto gli amanti del dating show sono già in trepidante attesa di conoscere chi saranno i protagonisti della edizione che verrà.

Nonostante Uomini e Donne di questa edizione sia volto al termine, arrivano ancora notizie dai protagonisti che ne hanno fatto parte e purtroppo non sono delle migliori, una delle dame del programma è stata ricoverata in ospedale perché rimasta coinvolta in un terribile incidente d’auto, ecco come sono andate le cose e come sono le sue condizioni di salute che hanno fatto preoccupare profondamente i fan.

Il terribile indicente alla dama Uomini e Donne

Protagonista della spiacevole vicenda è la ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero, la donna è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale che ha spaventato i suoi fan, la stessa infatti, proprio attraverso i suoi canali social ha deciso di raccontare l’accaduto.

Nonostante non sia scesa nei dettagli della dinamica dell’incidente, Valentina ha deciso comunque di tranquillizzare tutti quelli che la seguono e che sono stati in apprensione per lei, la stessa ha anche ringraziato per l’affetto che le è stato rivolto il quel momento particolare.

La ex dama ha raccontato come si sentiva e quelle che erano le sue condizioni, così ha spiegato quello che è successo anche in ospedale, “Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio casa mia direi, che in un corridoio di ospedale. La tac per fortuna è negativa questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare”.

Questo messaggio ha tranquillizzato il pubblico che temeva potesse esserle successo qualcosa di peggiore, invece per fortuna sembra nulla di grave, le sono stati applicati degli appositi bendaggi utilizzati in casi di traumi e si chiamano taping, così proprio Valentina ha raccontato tutto, “Alla fine ho optato per mettere i taping, perché me lo ha consigliato anche il medico. Sono molto più efficaci per il mio problema e meno invalidanti di un collare che poi non puoi portare sempre”.

Poi ha continuato spiegando, “Ho fatto delle iniezioni, quindi diciamo che devo solo aspettare qualche giorno per stare meglio”. Alla fine sembra che la situazione di allarme sia rientrata velocemente e che Valentina Autiero adesso serva solo un periodo di riposo per rimettersi in forma.