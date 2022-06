La terribile malattia colpisce la Royal Family. Non si è potuto fare nulla

Un importante membro della famiglia reale inglese è stato colpito dalla terribile malattia e lo ha scoperto proprio durante i festeggiamenti per il Giubileo della regina Elisabetta II. Non c’è stato nulla da fare.

Un anno davvero difficile quello che sta passando la Royal Family, dove non sono mancati scandali, terribili lutti difficili da superare e gravi malattie che stanno mettendo in ginocchio alcuni membri della famiglia.

Una nota positiva in mezzo alle tante brutte notizie che arrivano dal palazzo è sicuramente stato il Giubileo in onore della regina Elisabetta II, una festa che ha saputo dare davvero il meglio di se per rendere omaggio alla grande sovrana che 70 anni fa è salita al trono e ancora oggi è la punta di diamante d’Inghilterra.

Sono stati davvero tanti gli eventi per festeggiare l’amata regina che hanno dimostrato un fortissimo attaccamento dei sudditi a sua maestà. Purtroppo a molti di questi proprio lei non ha potuto presenziare, propria a causa dei problemi di salute davvero pesanti che l’hanno colpita in questi ultimi tempi, ormai infatti la regina Elisabetta ha la bellezza di 96 anni e per quanto non li dimostri minimamente, porta con se il peso di alcuni momenti difficili sia fisici che emotivi.

Uno di questi è sicuramente il dolore ancora forte per la perdita dell’amato marito, la sua mancanza anche in questa occasione è stata fortemente risentita, il principe Filippo è venuto a mancare ad aprile 2020. Ma non solo, la regina proprio quest’anno ha dovuto fare i conti con il Covid-19, ne è uscita vincitrice ma ha riportato con se alcune pesanti conseguenze di salute che la stanno particolarmente debilitando, tra cui la difficoltà nel deambulare e il forte affaticamento.

Nella famiglia reale, infatti, sono stati diversi i cadi Covid tra questi proprio Andrea di York ne è stato l’ultima vittima e questo lo ha davvero messo a dura prova.

Andrea di York e la malattia che ha messo ko

Durante i festeggiamenti per il Giubileo della regina Elisabetta II sono state moltissimi e grandi le feste che si sono tenute, è stato un magnifico evento che ha onorato una donna che ha fatto la storia della nazione, conosciuta in tutto il mondo per la sua tempra, però gli anni iniziano a farsi sentire, nonostante lei stessa abbia dichiarato di non voler abdicare al trono, prima o poi, quando morirà, lo scettro dovrà passare a un altro membro della famiglia e come da discendenza sarà il principe Carlo, suo primogenito a prendere il suo posto.

Anche se durante i festeggiamenti si è però fatto caso a una mancanza particolare, proprio Andrea di York non era presente alla solenne celebrazione presso la Cattedrale di St.Paul Palace, ovviamente in moltissimi hanno subito pensato che questo fatto strano fosse legato al gravissimo scandalo internazionale che lo ha visto coinvolto.

Ma in questo caso non è stato così, il terzogenito di Elisabetta e Filippo non ha potuto prendere parte alla solenne celebrazione perché duramente colpito dal Covid, quando è risultato positivo alla malattia si è ritirato nei suoi appartamenti così da poter guarire e riposare non avendo, ovviamente, potuto avere contatti con gli altri membri della famiglia reale, anche perché per la regina prendere nuovamente il Covid non sarebbe proprio l’ideale raccomandabile.

Ma come mai tutti hanno subito pensato allo scandalo?

Andrea di York in quest’ultimo periodo è stato letteralmente travolto da un terribile scandalo, il principe è accusa di aver avuto rapporti sessuali con Virginia Giuffrè in diverse occasioni, quando lei era ancora minorenne. A tirare le fila di questo scandalo c’è stato Jeffrey Epstein condannato nel 2008 Florida per aver procurato delle ragazze minorenni ad alcuni esponenti politici e di alto profilo.

Per il principe Andrea la questione si è conclusa con un cospicuo accordo economico con la donna che lo ha accusato e questo gli ha evitato il processo negli Stati Uniti.