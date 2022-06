Britney Spears asfalta sua fratello, “Non sei mai stato invitato al mio matrimonio”

Che sia la volta buona? Britney Spears non solo non si è bevuta la spiegazione dell’assenza del fratello Bryan Spears al suo matrimonio, ma ha anche rivelato che non era il benvenuto.

Una risposta al vetriolo quella di Britney Spears a fronte delle accuse ricevute, “Non sei mai stato invitato al mio matrimonio, quindi perché rispondere?”, ha scritto la popstar via Instagram martedì 14 giugno alle affermazioni della fidanzata del fratello, secondo cui lui non era presente al suo grande giorno a causa della laurea della figlia. “Pensi davvero che io voglia mio fratello lì che mi ha detto no a un jack e coca per 4 anni… cosa?”.

Nel post ora cancellato, la Spears ha approfondito il presunto trattamento del fratello nei suoi confronti nel corso degli anni, accomunandolo al resto della sua famiglia allontanata, affermando: “Nessuno di voi ha mai voluto che la tutela finisse perché tutti voi amavate dirmi cosa fare e trattarmi come una nullità”.

La famosa cantante ha anche raccontato che dopo i suoi spettacoli a Las Vegas, l’ex produttore di Zoey 101 non le ha permesso di “bere un sorso” del suo cocktail, anche se, ha affermato, “hai lasciato che tua figlia di 5 anni mettesse la mano nel vino di sua madre”.

Britney ha anche fatto riferimento all’apparizione di Bryan nel 2020 al podcast “As NOT Seen on TV”, in cui ha discusso la fine della sua tutela, meno di un anno dopo la sua cessazione, “So cosa vuole, ma alla fine della giornata qual è la realtà di questo?”, ha detto il produttore televisivo a proposito del desiderio della sorella di uscire dalla tutela.

“La tua intervista in podcast è stata così SPECIALE!!!!”, ha risposto la cantante nel post di martedì. “So che tu e la famiglia non avevate affatto cattive intenzioni nel portarmi via tutti quegli anni quando tutto ciò che volevo era essere una persona rispettata con un bicchiere di vino rosso”, ha ironizzato in modo sarcastico sui presunti maltrattamenti.

Il post di Britney arriva un giorno dopo che la fidanzata del fratello della cantante originaria del Mississippi, Amber Lynn Conklin, ha fornito chiarimenti sui suoi spostamenti durante le nozze della cantante con Sam Asghari, dopo che si erano diffuse le voci che l’avrebbe accompagnata all’altare.

La Conklin in un commento sull’account Instagram ha tenuto a precisare, senza che nessuno glielo abbia chiesto, “Ironia della sorte, Lexie aveva il diploma di quinta elementare e non potevamo evitare gli orari”, riferendosi alla figlia di 11 anni che Bryan condivide con l’ex moglie Graciella Sanchez. “Bryan si è sentito malissimo a dover scegliere, ma doveva essere lì per sua figlia e ha mandato il suo amore a Britney x1000000. Siamo così tristi per aver perso un momento così importante, ma così felici per il matrimonio di Britney e Sam”.

La Conklin ha poi risposto a un secondo commento dei fan sul suo post sui social affermando che Bryan “non ha potuto fare a meno di scegliere” ma che “si è sentito malissimo a dover scegliere, però doveva essere lì per sua figlia e ha mandato il suo amore a Britney x1000000”, con tre emoji rosse a forma di cuore.

Il fratello maggiore di Britney è l’ultimo membro della sua famiglia che lei ha preso di mira attraverso i social media. La cantante ha ripetutamente attaccato la madre Lynne e la sorella Jamie Lynn via Instagram e ha testimoniato a lungo sul presunto abuso di suo padre Jamie per quanto riguardava la sua tutela. Nessuno dei suoi familiari ha partecipato al suo matrimonio con Asghari.

Inoltre, anche i figli Preston, 16 anni, e Jayden, 15 anni, avuti dall’ex marito Kevin Federline, non hanno assistito allo scambio di voti tra lei e Asghari. “Anche se i ragazzi non saranno presenti, Kevin e i ragazzi sono felici per Britney e augurano a lei e a Sam tutto il meglio per il futuro”, ha dichiarato l’avvocato di Federline a TMZ giovedì 9 giugno.

La vincitrice di un Grammy e il 28enne attore di Hack si sono fidanzati nel settembre del 2021, due mesi prima che i 13 anni di tutela di Britney, gestiti dal padre, terminassero ufficialmente. Quando finalmente è arrivato il momento di scambiarsi i voti, la pop star mondiale è stata sopraffatta dall’emozione.

“Britney è arrivata in una bellissima carrozza a cavalli, sembrava uscita direttamente da una favola”, il racconto da fonti vicine alla coppia, “Britney ha pianto durante la cerimonia e Sam le ha asciugato dolcemente le lacrime. Tutti erano di buon umore e così felici per Britney, soprattutto visto quello che ha passato negli ultimi due anni”.