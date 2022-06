Serena Autieri, scoppia in lacrime in diretta: una fine drammatica

I fan di Serena Autieri sono molto preoccupati per il momento di grande tristezza dell’attrice e cantante che si è lasciata travolgere dalla commozione.

Serena Autieri è un’artista completa, di grande talento che passa dalla recitazione al canto con grande maestria. Nel corso della sua carriera è stata anche presentatrice dello show di successo tutto dedicato alla musica chiamato appunto Dedicato. Serena Autieri è di Napoli dove nasce nel 1976, dimostrando fin da piccola la sua passione per l’arte e soprattutto per la musica tanto che da molto giovane inizia a prendere lezioni di musica e di canto, incidendo per la prima volta il suo Cd nel 1997 chiamato Anima Soul.

Serena però non ha mai abbandonato gli studi per l’arte e in parallelo alle lezioni di recitazione ha anche continuato a seguire i suoi studi presso la facoltà di Architettura.

Da tempo c’erano dei rumors che riguardavano Serena Autieri che si sono poi rivelati veri. Il programma condotto da Serena “Dedicato” si è concluso per una decisione dei vertici Rai che hanno preferito cancellarlo definitivamente. La decisione drastica si spiega con gli scarsi risultati ottenuti sullo share.

La trasmissione nel corso delle settimane ha subito diversi cambi di programmazione, quindi sono stati fatti dei tentativi per migliorarla e in qualche modo il pubblico ne è rimasto destabilizzato. Con tutti i cambi che il programma ha subito naturalmente non c’è stata una fidelizzazione da parte del pubblico e ciò ha contribuito alla sua cancellazione. Ciò non toglie meriti a Serena Autieri che ha sempre dimostrato un grande talento in tutti i campi: recitazione, canto e conduzione.

Per i tanti fan di Serena è stato un colpo durissimo scoprire della cancellazione del programma anche soprattutto per i commoventi saluti della conduttrice, che non ha saputo trattenere le lacrime al termine della puntata conclusiva del programma.

Finale amaro

Serena Autieri ha dovuto dire addio pur essendosi impegnata molto per la riuscita del programma e malgrado quindi le difficoltà riscontrate non dipendessero da lei.

Cominciamo col parlare delle continue variazioni di orario, che di certo non hanno aiutato, dal momento che il programma se la giocava con trasmissioni ogni volta fortissime come Beautiful, Una vita passando per Verissimo, tutti prodotti Mediaset con uno share che oscilla tra il 14 ed il 16 per cento, una concorrenza dunque spietata che Serena ha cercato di fronteggiare meglio che poteva e con tutte le sue qualità, ma non c’è stato nulla da fare.

La media degli ascolti di “Dedicato” si è fermata invece tra il 10 e l’11 per cento, stando a quanto riportato anche da specialmag.it. I fan di Serena a questo punto devono sperare che l’attrice e presentatrice possa condurre al più presto un nuovo programma e che questa volta sarà più fortunata.

Sicuramente sia al cinema che in televisione per una grande artista come lei le opportunità non mancheranno, ma sarà soltanto da capire se nel prossimo futuro si cimenterà sul set cinematografico oppure ancora sul piccolo schermo.