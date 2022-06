Adriana Volpe fatta a pezzi, la critica è pesante. Ormai è fuori dalla Tv

Adriana Volpe ha ricevuto una pesante batosta, dopo aver perso il suo posto come opinionista del grande Fratello Vip, arriva anche una pesante stoccata da uno dei più grandi della televisione.

Per Adriana Volpe il mondo della televisione sta diventando un vero e proprio ostacolo, nonostante il grande affetto che le rivolge il pubblico e i tanti complimenti arrivati, la presentatrice che nell’ultima edizione del grande fratello Vip ha ricoperto il ruolo di opinionista, non è stata riconfermata per la prossima stagione del reality nonostante gli ascolti siano andati molto bene per l’edizione appena passata.

La scelta sembra dettata proprio dal volere del padrone di casa Alfonso Signorini che sembra essere alla ricerca di un nuovo duo per quando si riaprirà la porta rossa più famosa d’Italia a settembre.

Una botta pesante per la Volpe che con la nuova stagione televisiva sembra essere rimasta senza lavoro in televisione, per la famosa conduttrice quarantanovenne sarebbe la prima volta, visto che nella sua lunga e sfavillante carriera che dura ormai da più di vent’anni non si è mai fermata tra Rai, Mediaset e Tv8, senza contare che la stessa non è stata solo opinionista dell’ultima edizione per il Grande Fratello Vip, ma amatissima concorrente in quella precedente.

Adriana Volpe fatta fuori dalla televisione italiana

Ma come mai con un curriculum così ricco e interessante proprio adesso Adriana Volpe rischia di rimanere in panchina? A dare una risposta concreta è stato proprio uno che la televisione l’ha costruita passo dopo passo nel nostro Paese, ovvero Maurizio Costanzo, lo stesso ha dato una bella strigliata alla Volpe attraverso il settimanale Nuovo dove dice che per costruirsi una vera carriera forte nel mondo dell’intrattenimento ci vuole pazienza, invece Ariana ha fatto troppi cambiamenti in questi ultimi anni.

Il famoso presentatore e volto storico della nostra televisione ha così dichiarato sull’argomento, “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”, una bella stroncatura che dovrebbe far riflettere la Volpe, soprattutto perché Costanzo è un vero maestro di televisione e ogni suo consiglio deve andare preso come oro puro.

Soltanto il tempo ci saprà dire se Adriana Volpe riuscirà a trovare un suo spazio nella prossima stagione televisiva, oppure come pronosticato dal marito di Maria De Filippi, la donna potrebbe essere penalizzata proprio dalle sue scelte, sicuramente non ha aiutato anche il pesantissimo litigio, finito in tribunale, con l’ex collega Giancarlo Magalli.

Una situazione che ha gettato in ombra entrambi e che non ha fatto nessun vincitore ma solo vinti trascinando forse un po’ troppo oltre una situazione che poteva essere gestita e risolta diversamente. Ma tant’è che a volte le questioni sfuggono di mano e il rischio è proprio quello di essere penalizzati in un secondo momento.

Adriana adesso ha il periodo delle vacanze estive per prendersi una pausa da questa situazione, rilassarsi stare con sua figlia Gisele di undici anni e tornare più forte che mai con l’inizio di settembre per rimettersi in gioco. I suoi sostenitori sono più vicini che mai alla conduttrice e sono sempre pronti a mandarle molto affetto, che sicuramente le farà davvero piacere.