“si sta sgretolando” Charlene di Monaco guerra a Montercarlo con la famiglia Grimaldi, non c’è scampo

Charlene di Monaco sta passando un periodo terribile, dopo la malattia che l’ha devastata per molto tempo è arrivato il Covid e come se non bastasse alcune dinamiche interne della famiglia si stanno sgretolando. Per lei è davvero troppo.

Una situazione che continua a cambiare di ora in ora e le notizie che arrivano sono sempre peggio, soltanto poco tempo fa sembrava che per Charlene di Monaco la situazione stesse andando meglio, anche relativamente al suo matrimonio con Alberto di Monaco, che era praticamente dato per spacciato.

La stessa si è mostrata in alcune apparizioni pubbliche e sembrava serena, una espressione distesa e rilassata, segno che il periodo turbolento passato sembrava esserselo messo alle spalle.

Ma sembra che per la principessa triste non ci sia un momento di tregua, infatti subito dopo abbiamo appreso la notizia che era risultata positiva al Covid, qualcosa che ha allarmato pesantemente tutti sia a palazzo sia tra i sudditi, proprio in relazione alle sue terribili condizioni di salute che l’avevano vista vittima di una pesante infezione ad orecchie, naso e gola che l’ha colpita in Sudafrica.

Charlene di Monaco era stata prontamente ricoverata e aveva dovuto subire una serie di interventi chirurgici, in seguito ha dovuto passare un lungo periodo in riabilitazione in una prestigiosa clinica Svizzera, viste le condizioni ancora precarie, prima di poter tornare dalla sua famiglia e riabbracciare i suoi figli.

Quindi la notizia della sua positività al Covid-19 sono subito apparse allarmanti, la donna si è dovuta mettere immediatamente a riposo e ovviamente in isolamento allontanandosi per l’ennesima volta dalla sua famiglia e dagli impegni istituzionali e privati.

Fortunatamente però la principessa di Monaco è riuscita a superare anche questa terribile disavventura e abbiamo potuto rivederla prima insieme alla sua famiglia sul balcone del Palazzo Reale per il Corpus Domini e in seguito in occasione del Festival televisivo di Monte Carlo, dove è apparsa raggiante, dando ai sudditi molta gioia visto che era da tanto che non la vedevano così.

Nonostante questo, sembra però che la sua situazione matrimoniale non stia andando affatto bene, tanto che alcuni rumors parlano della possibilità che Charlene sia letteralmente ai ferri corti, non solo con Alberto II, ma con altri membri della famiglia Grimaldi e sia in procinto di lasciare tutto.

Charlene di Monaco ai ferri corti con la famiglia reale

Per quanto la principessa Charlene si sia mostrata raggiante con il pubblico nelle ultime apparizioni, in molti hanno notato che tra lei e il marito c’era un certo distacco, di conseguenza sembrano non essersi placate le voci di un loro imminente divorzio, nonostante la stessa abbia smentito queste ipotesi con forza, dichiarando che prova un profondo amore sia per il compagno di vita sia per i suoi amatissimi figli Jacques e Gabriella.

Ma non sono bastate le sue parole a tranquillizzare le acque che ormai sono una vera tempesta, il rapporto con il marito sembra ormai spezzato, ma questo non è tutto, pare che alcune pressanti voci che stanno girando, vedano la principessa in pessimi rapporti con le sorelle di Alberto, ovvero le sue cognate, Carolina e Stephanie.

Alcune fonti dicono che siano proprio loro la causa dell’allontanamento della Wittstock dal Palazzo Grimandli, proprio perché non riescono più a sopportare la sua presenza, infatti in diverse occasioni sono state proprio loro a sostituirla in occasioni formali e durante eventi importanti per il regno.

A questo punto sembra davvero strano che non sia ancora arrivata una notizia ufficiale sulla rottura tra la Wittstock e Alberto, visto anche che proprio lui è stato beccato in giro con altre donne, come per esempio con Victoria Silvstedt, una foto che ha scatenato un bel polverone anche se i due si professano solo grandi amici.