Martina Colombari, ha perso il lavoro per colpa del figlio Achille: la stanno cacciando da tutte le parti | Situazione drammatica

Per Martina Colombari un periodo drammatico, non solo la preoccupazione per il figlio Achille, ma adesso anche il lavoro per colpa sua.

Una sfortuna dietro l’altra per Martina Colombari: non solo deve gestire la situazione tremenda nata dal comportamento del figlio, Achille, ma ora ha anche perso il lavoro per colpa del ragazzo.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scosso i fan della donna che ora si chiedono come proseguirà la sua carriera. Questo proprio non ci voleva, non in questo periodo.

Sui social negli ultimi giorni non si parla d’altro che di quelle storie Instagram terribili che hanno portato Colombari e Costacurta ad agire in maniera drastica.

La famiglia ora è in balia delle forze dell’ordine e non sa come potrà tornare alla normalità. Le accuse di Achille nei confronti della madre sono state gravissime.

Cosa ha fatto Achille Costacurta?

Lo scorso weekend Achille Costacurta ha cominciato a pubblicare numerose storie su Instagram dove mostrava mazzette di soldi e bustine con una polvere sospetta, probabilmente qualche droga non ancora identificata. Inizialmente gli utenti hanno pensato (o sperato) che il profilo del ragazzo fosse stato hackerato, ma alle loro perplessità Achille ha risposto con la foto del suo passaporto, confermando che era lui che stava pubblicando quei contenuti.

Ciò che è peggio è che in alcune delle storie il ragazzo ha taggato sua madre, scrivendo cose del tipo “ne sposta quanta ne vuole”, riferendosi appunto alla droga. Gli utenti sono rimasti di sasso di fronte a quei contenuti e poco dopo il profilo di Achille è stato cancellato. Ora lui e sua madre sono sotto indagine per capire che cosa sia successo e a cosa si riferisse il ragazzo. La situazione per Colombari poi è precipitata ulteriormente, tutto a causa di suo figlio.

Martina Colombari perde il lavoro

Purtroppo dopo ciò che è accaduto Martina Colombari ha dovuto prendere una decisione sofferta e ha scelto di fare un passo indietro : l’evento “Bandiere sotto le stelle” a cui avrebbe dovuto presenziare come madrina non la vedrà più tra i protagonisti. Al suo posto ci sarà Natasha Stefanenko. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha diffuso la notizia spiegando che si tratta di un momento molto delicato per la showgirl, che ora deve pensare a suo figlio.

Purtroppo la situazione è complicata e Achille ora è nei guai; per questo c’è bisogno che sia Colombari che Costacurta siano presenti per lui e cerchino di risolvere la situazione nel miglior modo possibile per tutti. Gli utenti non dimenticheranno di certo quelle terribili storie condivise dal ragazzo, un brutto gesto nei confronti della madre. I fan di Colombari le mandano tutto il suo sostegno e sperano che la situazione si risolva presto e che la donna non soffra troppo. Il suo allontanamento forzato ha addolorato tutti, ma non c’era molto altro da fare.