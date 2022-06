Momenti drammatici per il volto famoso di Mediaset. Puro terrore nel racconto

Uno dei volti noti della televisione ha vissuto dei veri e propri attimi di terrore che ha potuto raccontare solo dopo il consenso del proprio avvocato, la situazione è gravissima.

Sono stati davvero dei momenti di puro terrore quelli vissuti da uno dei volti più conosciuti dell’emittente televisiva Mediaset, una situazione davvero al limite che ha messo in apprensione non solo la diretta interessata, ma anche tutte le persone che sono rimaste con il fiato sospeso in attesa di capire cosa stesse succedendo.

Il volto noto della televisione di Canale 5 ha deciso di raccontare l’accaduto attraverso i suoi seguitissimi canali social, una situazione davvero spaventosa che ha deciso di condividere con la motivazione che a volte sparlare di certi argomenti può aiutare, soprattutto perché aveva accennato alla situazione drammatica che stava vivendo qualche ora prima.

Ma aveva poi dovuto lasciare tutto a metà proprio per gestire la situazione, mandando tutti nel panico.

Così la star di Canale 5 ha usato in seguito sempre il suo canale Instagram per dire, “Eccomi qui, vi avevo detto che vi avrei dato qualche dettaglio rispetto a quello che mi è successo”, un messaggio che ha tranquillizzato il pubblico perché hanno potuto rivedere la persona, ma nello stesso tempo ha allarmato tutti per il racconto degli attimi di puro terrore vissuti un attimo prima.

La stessa continua il racconto spiegano il motivo di queste storie Instagram, “Sia il mio avvocato che altre persone mi hanno sconsigliato di parlare sui social, ma voi sapete che io faccio fatica. Non voglio spettacolarizzare quello che succede, ma so che le esperienze negative se condivise possono aiutare”.

Così con una introduzione abbastanza chiara della situazione al limite, parlando non solo della brutta esperienza, ma anche dell’intervento dell’avvocato, decide di entrare nel dettaglio della vicenda davvero spaventosa che ha lasciato i molti follower senza parole.

Il volto noto di Canale 5 racconta i momenti terrificanti appena vissuti

Siamo reduci proprio pochissime settimane fa di un altro episodio davvero terribile vissuto da una ex tentatrice di Temptation Island, Denisée Maldera, ex volto del programma di successo aveva deciso di raccontare apertamente quello che le era successo e la paura provata per aver subito un tentativo di rapina in centro a Milano, la stessa raccontava, “Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno”.

A distanza di pochissimo tempo, arriva adesso una nuova raccapricciante storia da far venire la pelle d’oca, a parlare questa volta è Serena Enardu, una delle ex troniste di Uomini e Donne che sempre attraverso le sue storie di Instagram racconta l’accaduto che ha visto suo figlio in un terribile pericolo.

La Enardu prende coraggio e dichiara, “Una persona, di cui non farò il nome, violenta, una persona squallida, un essere spregevole ed invisibile nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo”, la donna è agitata e spaventata per quello che stava per accadere proprio qualche ora prima.

Poi prosegue particolarmente scossa, come lo stesso figlio Tommaso che dice di essere spaventato anche a livello psicologico, “È stato scosso dal punto di vista psicologico. Anche io sono abbastanza frastornata”.

Una situazione davvero tremenda che ha visto la donna temere per il proprio figlio, una situazione davvero straziante che speriamo possano risolvere con giustizia.