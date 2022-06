Maria De Filippi terremoto a Uomini e Donne. Accusa pesantemente la tronista

Nonostante Maria De Filippi sia una persona particolarmente pacata, ci sono alcune situazioni in cui perde le staffe, è successo proprio con una delle troniste di Uomini e Donne.

Uno dei programmi con il più alto tasso di romanticismo è sicuramente Uomini e Donne’, il dating show ha come obiettivo quelli di riunire dei perfetti sconosciuti e cercare di far scoccare tra di loro il vero amore. Molte durature e meravigliose storie d’amore sono nate proprio all’interno del programma condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi.

C’è però da dire, che proporzionata alla grande passione, tra i troni e le sedute del programma, molto spesso scoppiano anche delle furenti litigate, nella maggior parte dei casi sono proprio i protagonisti a infuriarsi con i partner o gli interessi amorosi non corrisposti, per tacer degli opinionisti, che in più occasioni si sono scaldati a favore o contro un tronista o corteggiatore. Ma attenzione a non far mai arrabbiare lei, la padrona di casa: Maria De Filippi.

È proprio questo che è accaduto durante una delle puntate di Uomini e Donne’, quando la conduttrice ha letteralmente perso le staffe, nel tempo abbiamo potuto vedere quanto sia dotata di pazienza ed è davvero difficile far arrabbiare Maria, quindi deve averla fatta davvero grossa la persona chiamata in causa.

Sono davvero da contare sulle dita di una mano i casi in cui la conduttrice si è arrabbiata durante le sue trasmissioni, tra queste infatti ci si ricorda chiaramente della litigata con il ballerino Valentin, in quella occasione i due bisticciarono animatamente in diretta, Maria fu particolarmente dura tanto che alla fine il ballerino decise di abbandonare lo studio ed il programma.

Anche durante Uomini e Donne è capitato di vedere Maria arrabbiata, qualcosa di talmente raro che aveva lasciato il pubblico ammutolito, la padrona di casa si era scagliata contro la tronista Laura Lella per quell’atteggiamento imperdonabile verso la trasmissione avendo preso in giro tutta la produzione tanto da averla cacciata dallo studio, insomma, Maria se la prende per cose davvero gravi dimostrando un forte temperamento e esigendo il rispetto che merita.

Maria De Filippi sbotta con la tronista

Preso atto che La de Filippi è una persona che anche nelle situazioni più scomode ha sempre mantenuto un certo autocontrollo, è successo proprio di recente che si sia lasciata andare a uno sfogo verso una delle troniste che proprio durante la scelta finale stava snervando tutti.

Si tratta di Veronica che proprio durante il suo discorso finale per la scelta stava davvero prolungando il discorso in modo esasperato, così Maria ha preso parola prima in modo pacato verso il corteggiatore Matteo cercando di rassicurarlo, “Mi dispiace vederti cosi in difficoltà”.

Subito dopo si è rivolta verso Veronica cercando di darle una vera e propria stigliata, “Anzi Veronica, non farlo stare cosi poverino, non ce la fa più! Stringi!”, la tensione era alta e a Maria, come al povero Matteo e a tutto il pubblico che guardava sembrava davvero un supplizio inutile tirarla apposta tanto per le lunghe, così la conduttrice è decisamente sbottata.