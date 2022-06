Alfonso Signorini, salta fuori il suo grande amore, una storia lunga 10 anni. La coppia è bellissima

Alfonso Signorini è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo, ma della sua vita privata sappiamo davvero poco, quindi è un vero scoop scoprire chi è l’amore della sua vita da ben 10 anni.

Uno dei massimi esponenti del gossip in Italia, Alfonso Signorini direttore del giornale di cronaca rosa Chi, in realtà è una persona estremamente riservata, negli ultimi anni però, visto i grandi progetti a cui ha preso parte, i riflettori si sono prepotentemente spostati proprio su di lui. È passato dall’essere il re del gossip a un vip nell’occhio del ciclone.

Uno degli ultimi programmi di grande successo di cui ha tenuto saldamente le redini è l’edizione da poco conclusasi del Grande fratello Vip, anche quest’anno il conduttore ha dato prova di essere molto talentuoso sia nel condurre sia nel mettere insieme una squadra di successo, infatti i concorrenti dell’ultima edizione hanno fatto faville, adesso siamo curiosi di scoprire chi saranno quelli della prossima, ma con l’inizio previsto verso settembre, tra non molto dovrebbero arrivare le prime indiscrezioni.

C’è anche da dire che non sono mancate ad arrivare anche le critiche, Alfonso Signorini si è espresso in diverse occasioni in diretta in modi che non sono tanto piaciuti al pubblico e che hanno catenato delle pesantissime polemiche.

Un altro fatto che lo ha messo in cattiva luce sono stati i dissapori con Sonia Bruganelli che hanno portato molti volti noti a schierarsi contro il presentatore. Insomma quello che sappiamo di Signorini spesso ce lo rivela lui in prima persona, oppure trapela durante la conduzione dei programmi, questa volta però abbiamo uno scoop, ecco di chi è innamorato perso il famoso conduttore.

Il grande amore di Alfonso Signorini che dura da ben 10 anni

Alfonso Signorini detiene un grande potere, essendo il direttore del settimanale Chi è sempre a conoscenza di tutti i segreti dei personaggi dello spettacolo, invece, al contrario su di lui sappiamo davvero poco, lo stesso ha capito la tecnica per mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, così è davvero difficile che vengano messe in circolazione informazioni che non abbiamo prima passato il suo consenso.

Per esempio in tanti si chiedono qualche informazioni in più sulla sua vita privata, come abbia fatto per così tanto tempo a tenerla assolutamente nascosta, non abbiamo mai avuto un nome, tanto meno un’identità di qualcuno con cui il conduttore abbia avuto una relazione sentimentale. Adesso arriva la svolta e ce la regala proprio Alfonso Signorini, lo stesso ha deciso di condividere una foto insieme al suo amore di una vita.

Si tratta di un bellissimo selfie che racchiude tutto l’amore che una persona può provare per il proprio animale, infatti l’amore della vita di Alfonso è proprio il suo gatto, il conduttore ha accompagnato al bellissimo scatto anche una curiosa didascalia che dice, “Io&Teo. Dieci anni insieme, si diventa vecchietti”.

Una relazione davvero lunga che ha portato moltissimi utenti a scrivere parole dolcissime sotto la foto, al momento sembra che nel cuore di Alfonso ci sia il bel micione Teo, una coppia davvero stupenda. Chissà se un giorno il famoso conduttore vorrà raccontarci anche qualche cosa in più.