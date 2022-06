Alfonso Signorini ricoverato in ospedale, le sue parole sono un colpo al cuore

Alfonso Signorini è stato ricoverato alcuni giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, proprio lui ha deciso di raccontare la situazione che ha affrontato e le sue parole sono commoventi.

Uno dei presentatori che in questi ultimi anni è stato capace di catturare l’attenzione pubblica proprio per essere riuscito nell’intento di tenere le redini del Grande Fratello è Alfonso Signorini, amatissimo dal pubblico.

Il direttore del giornale scandalistico Chi poco tempo fa ha deciso di raccontarsi a cuore aperto ai suoi lettori confessando di essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il conduttore televisivo ha deciso di parlarne attraverso proprio il suo giornale Chi con un sentito editoriale e nel farlo non ha mancato di ringraziare i medici e gli infermieri della struttura ospedaliera per il grande lavoro che tutti i giorni fanno.

Alfonso Signorini ha deciso di non entrare nel dettaglio di quello che gli è successo e per cosa sia stato ricoverato per diversi giorni, ma ha comunque voluto raccontare la sua esperienza, una condivisione che ha scaldato il cuore di molti e ha fatto vedere un lato importante di un mondo come quello ospedaliero.

Signorini racconta, “Recentemente sono stato ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco. Ho conosciuto medici straordinari che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il tempo per venire in camera tua, nonostante la stanchezza stampata sul volto, a chiederti come stai”.

Le parole di Alfonso sono un messaggio forte per far capire quanto possa essere devastante la vita ospedaliera, ma nonostante tutto gli operatori sanitari riescono sempre a essere al fianco di chi ne ha bisogno, infatti poi prosegue nel suo racconto, “Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare, che conoscono anche il valore di una buona parola, e anche il gusto di una sana risalta per sdrammatizzare l’attesa del responso di un esame”.

Poi decide di confessare un momento particolarmente privato della sua esperienza, “Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali. E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore”.

Un gesto importante quello di Alfonso Signorini che attraverso il suo giornale, che ha un forte riscontro tra i lettori, ha deciso di fare un grande omaggi a tutte quelle persone che lavorano nell’ombra ma che fanno davvero la differenza tra la vita e la morte, non sono in copertina, non cercano la notorietà o il successo mediatico, il loro fondamentale lavoro e la dedizione che ci mettono aiuta davvero le persone, soprattutto quando si trovano in quei momenti in cui si è davvero spaventati.

Una parola di conforto, una mano amica che si tende per dare supporto sono salvifiche, senza parlare della bravura e competenza che possono fare davvero la differenza, quindi un vero plauso va a loro, come sottolineato dallo stesso Alfonso Signorini nel suo editoriale, a tutto lo staff medico che ogni giorno fanno qualcosa di incredibile senza che nessuno lo sappia.

Lo stesso presentatore ha voluto così omaggiare il personale medico che si è preso cura di lui in un momento difficile della sua vita, qualcosa di cui ancora non ha voluto parlare nel dettaglio, ma forse in un prossimo futuro ci racconterà, nel frattempo siamo ansiosi di ritrovarlo con la prossima edizione del grande fratello Vip che ripartirà a settembre e da quello che sappiamo, il cast sarà incredibile.