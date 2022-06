Follia Romina che sconvolge tutti: innamorata di un famoso cinquantenne

Anche Romina Carrisi la figlia di AlBano e Romina Power è spesso al centro del gossip più sfrenato e se c’è una famiglia di cui si è parlato davvero tanto è proprio quella Carrisi Power.

I genitori di Romina sono stati una delle coppie più chiacchierate del Paese anche per le tragiche circostanze in cui si sono separati. Anche per Romina si parla di amore, la ragazza sta vivendo un’intensa storia d’amore con un uomo molto conosciuto e tanto più grande di lei.

Di questi tempi all’insegna della fluidità le coppie sono davvero di diverse forme e colori e oggi non suscita più grande scalpore avere una grande differenza di età. Anzi sono sempre di più le coppie in cui uno dei componenti è molto più grande. Anche Romina jr. non si è tirata indietro quando ha incontrato l’uomo di cui si è innamorata e la differenza di età fra di loro non sembra essere un problema.

Il compagno di Romina Jr. lo conoscono tutti

Di recente si è saputo che la figlia di AlBano e Romina, Romina Jr. ha iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei. All’inizio erano solo ipotesi, in seguito si è rivelato tutto vero. Tutto è venuto a galla proprio durante i festeggiamenti per il compleanno di Romina Jr. dove ha partecipato anche il suo compagno.

Alla festa naturalmente ha partecipato anche AlBano che non ha mancato di intrattenere gli ospiti con la sua musica. Hanno cantato e ballato tutti e proprio durante un lento Romina Jr. si è lasciata andare tra le braccia del suo nuovo amore. Si tratta di Stefano Rastelli, di 51 anni a fronte dei 35 anni di lei appena compiuti. Nonostante questa grande differenza di età i due sembrano assolutamente in sintonia e molto felici insieme.

I due, abbracciati, hanno cantato insieme ad Albano facendo quella che su Instagram la festeggiata ha definito “La grande Caciara” proprio in questo momento si è potuto vedere quanto è affiatata la coppia e inoltre questi festeggiamenti sono stati un’occasione per lui di conoscere tutta la famiglia. Stefano sembra avere anche un ottimo rapporto con il padre Albano.

Al party era presente anche la sorella Cristel, tornata in Italia insieme al marito Davor Luksik per festeggiare Romina Jr. Una bella festa in famiglia dove tutti si sono divertiti e in cui Stefano sembrava essere a proprio agio.