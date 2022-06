Avete mai visto Vera Gemma da giovane? È incredibile!!

Una foto pubblicata da Vera Gemma la mostra quando aveva 20anni, l’immagine ha lasciato tutti senza parole.

Una dei personaggi che negli ultimi anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico attraverso la partecipazione a fortunati reality è sicuramente l’attrice Vera Gemma, inizialmente l’avevamo vista all’Isola dei Famosi dove ha saputo dare sfoggio di sé grazie al suo ironico e accattivante carattere oltre al suo indiscusso fascino, la donna si è sempre mostrato anche molto determinata, anche se la sua permanenza sull’isola è durata solo 43 giorni.

Nonostante passino gli anni Vera Gemma rimane sempre una donna stupenda, ma non avete idea di come era da ragazza, da non credere!

Vera Gemma da giovane. Impressionante

Anche l’edizione passata ha visto un grandissimo successo con un cast eccezionale, non solo sull’Isola dove tutto può succedere, ma anche in studio dove gli opinionisti avevano dato il meglio di sé, come per esempio ex vincitore Tommaso Zorzi, amatissimo dal pubblico, insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Con un cast di questo tipo il successo è assicurato, infatti proprio la figlia di Giuliano Gemma ha dato prova di essere una donna estremamente interessante, la sua passione per la recitazione sicuramente le è stata tramandata dal padre, infatti Vera Gemma ha preso parte, negli anni, a diversi progetti di grande successo come per esempio La sindrome di Stendhal e The card player.

Vera Gemma a 20 anni è qualcosa di spettacolare

Essendo figli d’arte, i primi passi di Vera Gemma nel mondo dello spettacolo inizia a muoverli quando è ancora giovanissima grazie anche al grande supporto dei genitori, sicuramente il suo grande fascino è stato un valore aggiunto unito al suo incredibile talento.

Vera Gemma non fa parlare di sé solo per la sua carriera, ma anche la sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione pubblica, infatti proprio il suo fidanzamento con un giovane di nome Jada è stato particolarmente chiacchierato proprio perché lui è di quasi 30anni più giovane della nota attrice. Ma i due non hanno dato molto peso ai pettegolezzi, infatti l’uomo l’ha sempre supportata durante la partecipazione di Vera nel reality, dando prova di tenerci e andando in trasmissione per lei.

Vera Gemma nel tempo ha saputo dimostrare di essere un’artista a tutto tondo, infatti non ha lavorato solo per il cinema, ma si è spinta ben oltre lavorando come domatrice di leoni e tigri, un lavoro estremamente audace e pericolosissimo, insomma è davvero una donna grintosa. Questo lo si evince anche dalla sua partecipazione all’edizione del 2019 del seguitissimo programma Pechino Express, facendo coppia con un’altra tosta, Asia Argento.

Quello che ha lasciato davvero tutti senza fiato è stata vederla a 20anni, nonostante sia ovvio che Vera Gemma sia una donna bellissima, lo scatto pubblicato sul suo canale Instagram ha lasciato tutti ammutoliti, la foto risale agli anni Novanta e dimostra quanto sia stupenda.

Una bellezza mozzafiato, certo negli anni sono cambiate alcune cose, come per esempio il colore dei capelli, ma quello sguardo ammaliatore è lo stesso. Per Vera Gemma gli anni passano la il fascino rimane immutato.