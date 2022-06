Alex Belli, uno scontro violento che porta alla rissa. Il video non lascia dubbi

Alex Belli ha completamente perso le staffe dopo una situazione difficile che ha visto coinvolta Delia, la rissa è furibonda.

Uno dei concorrenti più amati ma anche chiacchierati del grande Fratello Vip è stato proprio Alex Belli, ancora adesso è seguitissimo e i suoi fan sono pazzi di lui, un ragazzo mite e solare, solo che in questa particolare occasione ha davvero perso il senno diventando furente. Ecco cos’è successo.

Il giovane attore ha nuovamente catturato l’attenzione pubblica proprio per una situazione assurda, il suo atteggiamento rissoso lo ha messo in una brutta situazione e tutto a causa proprio di lei, proprio Alex ha perso la pazienza con lui a causa di una donna.

L’ex attore della fiction Centovetrine non ha mai smesso di far parlare di lui fin dalla sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia, infatti era scoppiata una gigantesca polemica durante il reality proprio per quel triangolo amoroso andato avanti per mesi tra lui Soleil Sorge e Delia Duran, una situazione che ha fatto parlare per mesi dei tre.

Adesso torna alla ribalta con un nuovo polverone proprio per il suo atteggiamento senza freni, a essere protagonisti della questione, oltre a lui anche la compagna Delia Duran, sembra che sia proprio per via della bellissima modella venezuelana che l’ex gieffino ha perso le staffe.

La rissa che vede coinvolti Alex e Delia

Protagonisti di una furente rissa sono proprio Alex Belli e Delia Duran, i due se la sono presa proprio con uno dei personaggi più amati in questo momento dagli italiani, il tutto si è svolto durante una delle puntate di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Il fatto è molto semplice, Delia Duran era ospite in studio del programma condotto da Ilary Blasi per prendere le difese della sua grande amica Lory Del Santo, ma quando si è attivato il collegamento con l’Honduras la modella venezuelana non ha perso l’occasione per scagliarsi contro Nicolas Vaporidis, la stesso lo ha accusato davanti a tutti di essere una persona scorretta perché non ha fatto altro che parlare alle spalle di Lory, quando lei invece è stata sempre molto corretta con lui, la modella ha certato di umiliare Vaporidis in diretta.

Il famoso attore, che è ormai famoso per la sua pacatezza, ha risposto con molta calma alla donna dallo studio di andare a riguardarsi bene il programma per rendersi conto di tutto quello che avrebbe fatto di scorretto Lory Del Santo nei suoi confronti invece di puntare il dito, sempre nel massimo della pacatezza ha chiuso il collegamento con un ‘ciao bella’ rivolto alla modella.

Questo ha portato il pubblico a una profonda ovazione nei confronti di Vaporidis, mentre Delia è rimasta come uno stoccafisso scatenando ancora più polemiche.

La furia di Alex Belli sui social

Dopo l’accaduto Alex Belli ha deciso di non rimanere in silenzio e attraverso i suoi canali social ha preso posizione nell’attaccare duramente Nicolas Vaporidis con parole forti, lo stesso ha detto che un uomo che si permette di chiamare ‘buffona’ una donna come Lory Del Santo che nella sua vita ne ha passate tante dovrebbe solo tacere.

QUESTO É“uomo”colui che usa parole come“buffona”verso una Donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di Alti e bassi,che il caro Nicolas non immagina nemmeno!Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory delSanto che ne devi fare ancora di strada!#isoladeifamosi pic.twitter.com/KBziZTvaZl — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 28, 2022

Ma la sua azione ‘punitiva’ non è servita allo scopo, infatti sia il pubblico dell’Isola sia quello dei social so sono doppiamente schierati dalla parte di Vaporidis rendendo Alex e Delia ancora più antipatici al pubblico.