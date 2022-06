Dramma Orietta Berti, il peso del terribile di una vita segnata

Soprannominata da Silvio Gigli la Capinera d’Emilia (ma più conosciuta come l’Usignolo di Cavriago), nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. I suoi dischi sono stati pubblicati anche in diversi paesi del mondo.

È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, assieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo (la Civetta di Venezia), Mia Martini, Mina (la Tigre di Cremona), Iva Zanicchi (l’Aquila di Ligonchio) e Milva (la Pantera di Goro), ma negli anni duemilaventi è tornata al successo delle origini grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro.

Orietta Berti è un orgoglio nazionale per l’Italia, la cantante che tutti vorremmo come parente, una donna dolce e accogliente che ha fatto la storia della musica italiana dagli anni sessanta ad oggi e che nel corso della sua lunga carriera ha saputo reinventarsi aprendosi anche alla musica di ultima generazione. L’ultima occasione per esempio è stata la hit Mille con Achille Lauro e Fedez, diventata subito il tormentone estivo del 2021.

Il segreto di Orietta Berti è lo spirito giovane che le permette di continuare la sua carriera e l’ottimismo che le ha permesso di non scoraggiarsi mai.

Per questo possiamo dire che la cantante di Finché la barca va non accusa i segni del tempo grazie alla continua forza d’animo e la capacità di reinventarsi ogni volta. Ecco perché vanta un pubblico di giovani che la segue con simpatia. Di recente ha preso parte al programma Quelle brave ragazze con Mara Maionchi e Sandra Milo un viaggio on the road tra mille avventure.

Orietta Berti, quale dramma ha segnato la sua vita?

Un’artista sempre sulla cresta dell’onda che si muove tra ospitate in tv, nuove canzoni e partecipazioni a programmi televisivi. Forse proprio il suo carattere è servito ad affrontare i momenti più bui della sua vita.

Uno di questi per esempio è stato la perdita improvvisa di una nipote di 17 anni, morto per un tumore al pancreas.

La stessa Orietta Berti ha raccontato la tragica storia nel corso di un’intervista al “Corriere della Sera” con queste parole: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio”.

Parole molto forti quelle della cantante che ha aperto il suo cuore durante l’intervista sottolineando il dramma che ha dovuto affrontare. Un dolore fortissimo e incalcolabile che ha caratterizzato la sua vita per sempre segnando la sua vita.