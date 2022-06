Michelle Hunziker, pesante verità sulla rottura con Tomaso Trussardi

Sembra essere venuta finalmente fuori la verità che ha portato alla separazione definitiva la coppia Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, il presunto tradimento è pesante.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento più amati del nostro Paese è impossibile non nominare Michelle Hunziker, la sua allegria e simpatia sono coinvolgenti, tanto da essere una delle conduttrici più influenti in questo momento.

Il suo sorriso è contagioso, ormai da molti anni porta gioia e allegria nelle case degli italiani grazie ai suoi programmi sempre di successo, tra cui All Togheter Now, Love Bugs, il Tg satirico per eccellenza Striscia la notizia che la vede lavorare al fianco del grande amico Gerry Scotti ormai da ben quindi anni e ultimo ma non ultimo, il suo grande successo, Michelle Impossibile dove non solo conduce, ma è indiscussa protagonista insieme ai moltissimi ospiti che insieme a lei creano dei siparietti unici.

Michelle inizia la sua strepitosa carriera quando è ancora molto giovane, fin da subito si fa notare non solo per la sua straordinaria bellezza anche soprattutto per il suo incredibile talento. La famosa presentatrice di origini svizzere ha catturato letteralmente il cuore del pubblico e spesso è al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua sfavillante carriera, ma anche per la sua vita privata, che in più di un’occasione è stata turbolenta.

Michelle ne ha passate tante, qualche tempo siamo venuti a scoprire di suo fratello, di cui forse non tutti sanno, i due erano molto legati poi è successo qualcosa e hanno completamente tagliato i ponti, lo stesso ha deciso di farsi avanti per parlare indirettamente alla sorella e chiedere spiegazioni e in trasmissione ha detto, “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me”.

Poi prosegue nello sfogo, “Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.

Una storia di cui abbiamo parlato in precedenza e ha lasciato il pubblico particolarmente turbato proprio perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Ma nel presente prossimo di Michelle c’è un’altra storia che ha fatto parlare tutte le principali testate di gossip, ovvero la fine della relazione con il marito Tomaso Trussardi, adesso iniziano a emergere alcune importanti novità che fanno chiarezza sulla questione.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una storia finita. La verità

La relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata molto lunga e intensa, infatti i due sono stati insieme per ben dieci anni, si sono sposati e dalla loro unione sono arrivare anche due figlie, Celeste e Sole. Proprio in quest’anno la coppia ha deciso di porre fine alla relazione pubblicamente attraverso un comunicato stampa dell’ANSA, una separazione che secondo i più esperti in ambito era qualcosa che da tempo aleggiava.

In seguito la Hunziker è stata avvistata in compagnia di un altro uomo, il chirurgo plastico Giovanni Angiolini, i fan della showgirl sono rimasti senza parole quando sono state pubblicate le foto dei due in atteggiamenti molto intimi, ma quello che maggiormente ha fatto rimanere tutti di pietra e stato lo scoprire che la nuova coppia si stava già frequentando da tempo.

Proprio Michelle era stata pizzicata con Giovanni Angiolini solamente cinque giorni dopo il comunicato stampa che concretizzava la rottura con Trussardi, ovvero il 23 gennaio. Quindi potrebbe essere questa la vera motivazione della rottura della coppia?