Ecco come si è ‘curato’ Amadeus, “È l’unica medicina in grado di…”

Amadeus, il conduttore del momento, già alla terza presentazione consecutiva del Festival di Sanremo e al timone del preserale I soliti ignoti ha dichiarato di essere ansioso e ipocondriaco.

Il presentatore ha raccontato a quali rimedi ricorre per provare a guarire da questi problemi patologici. Ecco di cosa si tratta.

Amadeus al momento è all’apice della sua carriera, sta vivendo un momento davvero d’oro grazie al successo della sua direzione artistica del Festival di Sanremo. Amadeus è reduce dalla sua terza conduzione di fila della kermesse canora, affrontate tutte e tre nel periodo più complesso della storia, quello segnato dalla pandemia.

Nonostante ciò quella di Amadeus è stata una delle edizioni di maggior successo nella storia del Festival. Infatti il conduttore è stato confermato anche per le edizioni 2023 e 2024.

Ecco una sua dichiarazione in merito: “Comincerà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio 2023”. Le date sono state rese note dal conduttore durante l’edizione serale del TG1.

Si è parlato anche dell’edizione di Sanremo Giovani, dove i brani della gara giovani saranno mandati 12 maggio al 12 ottobre: “La sera del 12 dicembre sapremo chi sono i primi tre che, come nell’ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big”.

Il rimedio contro ansia e ipocondria

Al momento Amadeus è ancora alla conduzione di I soliti ignoti e lo vediamo tutti i giorni nella fascia preserale di Rai 1.

In realtà è proprio il tanto lavoro che gli consente, per sua stessa ammissione, di affrontare i suoi piccoli problemi di ansia. Il lavoro è un antidoto anche contro l’ipocondria, lo ha dichiarato a Ok Salute.

Amadeus ha dichiarato di essere “ansioso e apprensivo, soprattutto sulla salute. Al punto da sfiorare l’ipocondria”. Si tratta di problematiche molto diffuse in realtà anche fra le persone “comuni” e non solo tra quelle che lavorano nello spettacolo.

In una occasione questi sintomi ansiosi si sono verificati più forti in seguito a un ricovero durato parecchio e dovuto a una brutta nefrite. Si è trattato di una situazione vissuta da bambino che deve averlo segnato non poco.

Ecco le parole dello stesso conduttore quando racconta quali sono stati i suoi rimedi contro ansia e ipocondria: “Il lavoro pare essere l’unica medicina in grado di placare la mia ansia. Non solo l’entrata in scena non mi provoca alcuna agitazione, ma addirittura mi fa sentire profondamente rilassato e a mio agio. Molto più di un tranquillante o di una tazza di camomilla”.

Il lavoro e il successo riscontrato negli ultimi anni quindi gli hanno permesso di affrontare meglio questi suoi problemi e di vivere meglio certe situazioni difficili. D’altra parte il troppo lavoro lo ha portato a dormire meno, problema riscontrato come vi abbiamo raccontato, proprio durante il Festival di Sanremo.