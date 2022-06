Dramma Grande Fratello, proprio uno dei grandi protagonisti è colpito

Uno dei più grandi protagonisti del Grande Fratello ha dovuto attraversare un periodo difficilissimo e superare un terribile dramma. Ecco cos’è successo.

Uno dei protagonisti del grande Fratello che ha reso iconico il programma nel tempo è proprio lui, lo abbiamo visto ridere, lo abbiamo visto piangere, scaldarsi e raccontare di sé all’interno della casa più spiata d’Italia, ma qualcosa di davvero devastante è entrato nella sua vita e proprio lui che ci ha tenuti incollati allo schermo per molto tempo ha affrontato un vero e proprio dramma.

Quando il Grande Fratello ha aperto la sua porta rossa per le prime volte, il format era davvero diverso rispetto a quello che conosciamo oggi, dove sono i Vip mettersi in gioco. Negli anni Duemila orde di sconosciuti si precipitavano ai provini del reality per vivere il grande sogno, poter entrare nella casa del Grande Fratello, varcare la porta da perfetto sconosciuto e uscirne da star riconosciuta in tutta la penisola.

Questo era il grande potere di questo programma, trasformare i partecipanti, scelti accuratamente dalla produzione tra le persone comuni che si presentavano, in veri e propri idoli delle folle, molti di loro nel tempo hanno fatto anche una carriera incredibile, basti pensare a Luce Argentero, adesso considerato uno tra i migliori attori italiani, oppure anche Guendalina Tavassi, star dell’Isola dei Famosi e nella vita è diventata una delle influencer più seguite nel nostro paese.

Per non parlare di Rocco Casalino, dal 2018 portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima della politica è stato uno tra gli opinionisti più richiesti, un altro esempio di personaggio di successo è Eleonora Daniele, diventata volta amatissimo del piccolo schermo come conduttrice di programmi di successo, insomma di esempi ce né sono tanti ma non per tutti la sorte è stata la stessa.

Uno dei personaggi che nella sua edizione ha avuto un grande successo è stato proprio Sergio Volpini, dal programma emersero dei lati negativi che fecero molto discutere.

Sergio Volpini il dramma vissuto dopo il GF

Quello che è successo a Sergio Volpini è stato più un effetto collaterale profondamente negativo nella sua vita, piuttosto di un trampolino di lancio, qualcosa che lo ha profondamente devastato, un effetto boomerang doloroso.

Quello che era emersa dalla sua partecipazione al reality non era per nulla positivo, accentuato soprattutto da programmi che gravitavano attorno al GF, come per esempio Mai dire Grande Fratello, il programma satirico condotto dalla Gialappas, che lo avevano soprannominato a furor di popolo “ottusangolo”, un appellativo che gli è valso non solo la carriera ma di cui lo stesso ha sofferto particolarmente.

Volpini ha deciso di parlare di questa situazione in occasione di una lezione tenutasi all’Università Cattolica e organizzata in occasione del ventennale del programma, Sergio dice, “Ho dovuto accettare il fatto di dare al pubblico solo l’Ottusangolo”

Poi continua, “Perché per il resto non c’era interesse. L‘ho anche studiata all’Università questa cosa: si chiama gelotofobia”, che poi ha spiegato la situazione in cui si è ritrovato, di questa dolorosa situazione ha deciso di volerci capire di più e ha scoperto di conseguenza la patologia che lo ha duramente colpito.

La sua partecipazione al Grande Fratello non è stata affatto la meravigliosa esperienza che tutti sognavano al tempo, il suo successo non è mai arrivato e la televisione si è dimenticata di lui, forse anche per quell’accezione negativa.