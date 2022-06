Raffaella Carrà ecco a chi spetta l’incredibile eredità della divina

Una delle domande che sta lasciando con il fiato sospeso i grandi amati di Raffaella Carrà è a chi andrà la sua incredibile eredità, un patrimonio inestimabile accumulato in una carriera stellare, restata ferma di quasi un anno. Ecco cos’è accaduto.

La diva per eccellenza del nostro Paese e non solo è la compianta Raffaella Carrà, una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e apprezzate non solo per la sua bravura incredibile e la bellezza stratosferica, ma anche perché nel tempo è stata capace di essere portavoce di messaggi importanti di inclusione, quando ancora nessuno si faceva avanti su tematiche difficili da affrontare.

Lei è sempre stata al primo posto per battersi per chi ne aveva bisogno e non aveva voce. Una vera icona che quando è venuta a mancare, quasi un anno fa, ha distrutto il cuore non solo dei suoi cari, ma di tutti quelli che si sono sentiti un po’ figli di quella grande donna dello spettacolo.

La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme che non sarà mai colmato, tanto che il suo ricordo è ancora molto forte non soltanto in Italia, suo il paese che le ha dato i natali, ma anche in Spagna, dove è diventata talmente importante che la giunta comunale di Madrid ha deciso di dedicare una piazza in suo onore e memoria.

Negli anni Raffaella ha costruito una carriera di successo stratosferico, ha lasciato davvero il segno con la sua musica, il suo carisma, qual sorriso incantatore e il suo temperamento, una donna forte che ha accumulato grandi successo e ovviamente da questi ne è derivato un incredibile patrimonio, ecco a chi è destinata la sua eredità.

La grande eredità di Raffaella Carrà

A oggi sappiamo che, grazie ai suoi innumerevoli successo, la famosissima soubrette e presentatrice ha accumulato una vera e propria fortuna, tuttavia la cifra esatta di quanto ammonta il suo patrimonio non è data sapersi, quello che però conosciamo invece riguarda un altro patrimonio di valore inestimabile, si tratta di quello immobiliare.

La Carrà era proprietaria di diversi immobili di grande prestigio, come per esempio la dimora romana suddivisa su tre piani e situata nel quartiere di Vigna Clara. Ma questa è solo una delle immense proprietà della compianta donna dello spettacolo, infatti di sua proprietà si annovera anche una villa incredibile all’Argentario e una dimora da sogno a Montalcino situata in Toscana esattamente in provincia di Siena.

A oggi non si hanno informazioni esatte sulla o sulle persone a cui andranno questi patrimoni di grande valore, alcune voci sono trapelate, ovviamente si tratta solo di speculazioni, però sembrerebbe che Raffaella Carrà abbia pensato di suddividere la sua eredità in parti alle quali andranno destinate, tra queste ci potrebbero essere i figli adottati a distanza.

Ma nulla è certo, altre voci invece parlano di un lascito fatto al suo ex compagno storico, Sergio Japino, i due sono sempre stati profondamente legati fino all’ultimo momento, proprio Japino le è stato accanto fino alla fine ed è stato devastato profondamente dalla scomparsa della donna.