Distruzione Flavio Insinna, questa volta è veramente un addio. Delusione e amarezza

Flavio Insinna, ha detto addio ai suoi fan, i telespettatori ci sono rimasti malissimo.

Siamo in un periodo in cui le stagioni dei programmi Tv stanno terminando e tra questi anche L’Eredità, volge al termine, nel corso dell’ultima puntata Insinna ha salutato il pubblico di fedelissimi dello storico programma e lo ha fatto non senza commozione, le sue parole si riferivano alla chiusura di un capitolo. Sicuramente i fan del programma ma soprattutto quelli dell’attore sono dispiaciuti del suo addio a L’Eredità. Flavio Insinna ha dato l’addio alla stagione appena conclusa di L’Eredità con queste parole: “In questi anni l’abbiamo fatta in salita e l’abbiamo fatta in momenti bui. Siamo ancora in una fase complicata, ma è inutile dirvi questo. La parola ‘Strada’, è stata possibile farne tanta perché ci siete e c’eravate voi. Noi da soli ce l’avremmo messa tutta, ma non sarebbe stata sicuramente così lunga e così bella. La nostra strada si ferma da stasera”.

Flavio Insinna e la fine di L’Eredità

Come succede sempre per ogni programma televisivo che volge al termine all’inizio dell’estate adesso inizia la pausa estiva, pausa che dovrebbe durare un po’ di più rispetto al solito e che vedrebbe la ripresa delle trasmissioni nella metà del mese di ottobre.

Intanto già da lunedì 6 giugno Marco Liorni è tornato al timone di “Reazione a catena – L’intesa vincente” tipico pre-serale estivo.

Questa prima puntata è stata segnata dalla commozione perché è stata aperta con un omaggio a una concorrente del programma venuta a mancare tragicamente un anno fa, lei si chiamava Lucia Menghini, deceduta a causa di un incidente avvenuto mentre si trovava in Giordania.

Marco Liorni ha voluto dire qualche parola in ricordo della ragazza che aveva solo 31 anni: “Non vediamo l’ora di iniziare, avendo un pensiero particolare per una persona che è nel cuore di tutti noi, che è Lucia Menghini. È a lei che vogliamo dedicare la prima puntata di Reazione a Catena”.

Le parole del conduttore di Reazione a catena hanno commosso tutti e dopo si è tornati alla solita routine ma con un pensiero rivolto alla ragazza.

Per quanto riguarda Flavio Insinna sembra che la sua conferma come presentatore di L’Eredità non sia sicura. Da tempo si parla di una possibile sostituzione, forse in favore di una conduzione al femminile mentre Insinna tornerebbe alla recitazione come aveva detto nei mesi scorsi esprimendo la volontà di riprendere il suo primo amore: il teatro e il cinema.

Di sicuro la conduzione femminile per L’Eredità sarebbe una novità dal momento che questa trasmissione ha sempre avuto conduttori maschili e forse darebbe anche un tono diverso al programma, segnando una svolta che non si era mai vista.