Lutto XFactor, un dolore devastante che ha lasciato tutti senza parole, solo lacrime

Una situazione drammatica ha travolto in mondo di XFactor, una morte che ha lasciato il segno e la famiglia si trova nella più completa disperazione.

A darne notizia è stata proprio la sta del programma Tom Mann, che attraverso i suoi canali socia ha comunicato la devastante notizia della morte della sua compagna, Danielle Hampson.

La donna aveva solo 34 anni e le sue condizioni di salute erano perfette, si è aperta subito un’indagine per capire le cause del decesso che ha aperto una voragine di dolore. Danielle Hampson e Tom Mann avrebbero dovuto convolare a nozze il 18 giugno, quello stesso giorno la donna è deceduta, quello che doveva essere il giorno più felice e bello della loro vita si è trasformato in una terribile tragedia.

Tom Mann, star del programma XFactor inglese, in questo momento stravolto dal dolore per questa perdita inaspettata, i due avevano iniziato la loro relazione nel 2015, ma avevano ufficializzato la loro storia solo nel 2019, la loro storia d’amore era solida e da questa unione durava ormai da ben otto anno di felicità, da cui era anche arrivato da appena otto mesi anche un figlio, il piccolo Bowie.

La notizia nella morte della giovane donna ovviamente ha sconvolto il pubblico e i familiari, per i quali è stato un tornado che li ha colpiti senza nessun tipo di preavviso, considerando che non soffriva di alcun problema di salute pregresso.

La donna lavorava nel settore delle pubbliche relazioni, per ora non si capisce quali possono essere stati i fattori che hanno portato a una morte così inaspettata, soprattutto perché sembrerebbe che in questo periodo Danielle stesse vivendo una situazione particolarmente serena dopo l’arrivo del figlio. La coppia era appena tornata da una vacanza fatta proprio in Italia, precisamente in Sardegna e tutto sembrava andare per il verso giusto, tanto che la data delle nozze era sempre più vicino.

La notizia della scomparsa di Danielle Hampson arriva proprio attraverso il profilo Instagram della star di XFactor Tom Mann che ha portato una foto in bianco e nero della compagna accompagnata da una lunga e devastante didascalia, un messaggio che spezza il cuore.

Lo stesso giovane cantante scrive “Non posso credere di scrivere queste parole, ma la mia cara Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita, è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno. Quello che doveva essere il giorno più felice della nostra vita è finito in uno strazio irreversibile”, inizia così lo straziante messaggio.

“Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati all’altare, né abbiamo potuto pronunciare i nostri voti o ballare il nostro primo ballo, ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Porterò questo anello che avrei sempre dovuto portare come segno del mio amore incondizionato per te”, con queste parole il giovane decide di fare una promessa solenne, di continuare a indossare quell’anello simbolo del loro amore, che purtroppo non è potuto arrivare alla celebrazione.

Poi Tom prosegue cercando le parole per spiegare cosa sta provando, ed è terribilmente commovente, “Sono completamente distrutta nel tentativo di elaborare questa situazione e onestamente non so dove andare da qui, ma so che devo usare tutta la forza che posso raccogliere per il nostro bambino.

Non voglio essere un simbolo del genitore che tu sei già stata, ma ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che saprà quanto è stata straordinaria la sua mamma. Prometto di renderti così tanto orgogliosa. La persona più bella dentro e fuori. L’anima più incredibile”.

In seguito continua rivolgendosi ai tanti fan e persone care che stanno piangendo la scomparsa, “Abbiamo perso una persona così speciale e sono sicura che stiamo per vedere un’abbondante profusione di amore. Cercherò di trovare pace nei vostri messaggi e commenti, ma in questo momento sono in lutto e lo sarò per molto, molto tempo”.

Infine il giovane cantante inglese conclude “Mia cara Dani, la luce più brillante in ogni stanza, il mio mondo non è altro che oscurità senza di te. Mi mancherai per sempre”. Sono arrivati tantissimi messaggi di amore e di supporto per Tom e di grande dolore per questa perdita davvero inspiegabile.