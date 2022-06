Addio Licia Colò, il retroscena è qualcosa di inimmaginabile

Per molti anni Licia Colò è stata il volto della trasmissione di successo di Rai3 Alle falde del Kilimangiaro. A un certo punto senza apparente ragione è scomparsa dai riflettori della rai e non si è più vista. E’ diverso tempo infatti che non la si vede in televisione e nessuno sembra sapere il motivo per cui la donna si è allontanata dallo schermo. Ecco che cosa sappiamo.

Licia Colò, ha conquistato la fiducia del pubblico con il suo sorriso cordiale e la sua professionalità nel corso della sua carriera che l’ha portata all’apice con il famoso programma di divulgazione Alle falde del Kilimangiaro, uno dei più seguiti in Rai.

Ma quali sono i motivi della sua scomparsa? Malgrado il successo sono diversi anni che la presentatrice non si vede in televisione. Ecco il motivo.

Licia Colò è una conduttrice, scrittrice e autrice italiana di grandissimo successo. È autrice di vari libri che raccontano di animali e delle sue esperienze in giro per il mondo. Ha inziato la sua carriera nel 1983 come annunciatrice di Italia 1.

Nell’autunno dello stesso anno, ha debuttato come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis la trasmissione per bambini Bim bum bam, lavorando nel frattempo in diversi spettacoli dello showman pugliese Ninni Di Lauro. In seguito ha poi affiancato Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club, entrambi in onda alla domenica su Canale 5.

Nel 1989 ha condotto il sabato pomeriggio, e in seguito anche alla domenica mattina, su Canale 5 il programma L’arca di Noè, nel quale mostrava la sua passione per il mondo della natura e per i viaggi. Nel 1994, dopo 6 edizioni de L’arca di Noè, approdò, sempre alla domenica mattina, alla conduzione de La compagnia dei viaggiatori, esperienza che ha poi ripetuto anche la stagione successiva. Nello stesso periodo ha condotto inoltre il programma itinerante Paese che vai.

Nel 1996 passò alla Rai dove condusse le prime due edizioni della trasmissione Geo & Geo, seguite a stretto giro dal programma del sabato sera King Kong – Un pianeta da salvare e da diverse edizioni de Il pianeta delle meraviglie e Timbuctù, tutte in onda su Rai 3. Sempre per la terza rete Rai, a partire dal 1998, è approdata poi al contenitore domenicale dedicato ai viaggi e alla natura intitolato Alle falde del Kilimangiaro.

C’è amarezza nelle parole di Licia Colò

Malgrado sia stata molto amata per la sua professionalità e simpatia e malgrado i molti programmi condotti Licia Colò è sparita dai riflettori. Per quale ragione? A svelare la motivazione per la quale si è allontanata dai riflettori è la stessa Licia Colò, nel corso un’intervista rilasciata a Libero, di cui vi riportiamo la testimonianza.

“Non è che la Rai mi ha mandato via, sono io che mi sono fatta mandare via. È arrivato Vianello e ha voluto cambiare il programma, ho provato a dire che non mi sentivo in linea, ma sono stata esautorata completamente. Volevano il personaggio famoso a ogni costo. Io invece volevo i contenuti e solo storie straordinarie. Non ho più la forza della Rai alle spalle ma lavoro con grandi professionisti”.