La denuncia è pesantissima, Isola dei Famosi sotto attacco

Una denuncia pesantissima, con parole al vetriolo arriva e si abbatte come un tornado sopra l’Isola dei Famosi che quest’anno ne ha davvero viste di tutti i colori, ormai siamo arrivati praticamente alla fine, ma la bufera continua.

Ormai siamo ai colpi finali, questa edizione dell’Isola dei Famosi si appresta a giungere al termine, nel corso della durata del programma ne sono successe davvero di tutti i colori e le situazioni da cardiopalma non sono mancate, ma ormai ci siamo anche se fino all’ultimo momento non c’è da stare tranquilli.

Infatti inaspettatamente abbiamo assistito al clamoroso ritiro di Edoardo Tavassi, uno dei favoriti alla vittoria, proprio lui è stato costretto a farsi da parte per un grave infortunio ai legamenti di un ginocchio. Ma il 27 giugno si concluderà definitivamente questa edizione dell’isola dei famosi che è stata la più lunga di sempre e a contendersi la finale troviamo Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, scampato al televoto di Playa Sgamadissima contro Estefania Bernal e Pamela Petrarolo.

Nonostante tutti ci sono ancora delle situazioni che non si placano e che alzano dei giganteschi polveroni, probabilmente andranno avanti anche alla chiusura del programma, quando i naufraghi rimasti, che ormai sono provati dalla stanchezza, dal clima torrido e soprattutto dalla fame, lasceranno l’Honduras per tornare in Italia.

Ormai tutti gli occhi sono puntati sui concorrenti rimanenti, eliminato Tavassi adesso il favorito alla vittoria sembra essere Vaporidis, ma se abbiamo imparato qualche cosa dalle scorse edizioni, non si può mai davvero sapere fino all’ultimo secondo.

Soprattutto perché l’Isola dei Famosi è un programma vivo, che non solo racconta la storia di chi è ancora sull’isola, ma porta con se quello che è accaduto nel corso del tempo ed è proprio questo il caso, una gigantesca polemica è scoppiata dopo l’eliminazione di uno dei concorrenti e lo sfogo è pesantissimo.

Lo sfogo pesantissimo contro i naufraghi

Una eliminazione in particolare ha alzato un vero e proprio polverone, si tratta di quella di Lory Del Santo, quello che ha fatto indignare il pubblico e non solo non è stata l’eliminazione in sé, ma il terribile trattamento che la donna ha ricevuto all’interno del programma da parte di alcuni dei naufraghi suoi colleghi e non solo.

A denunciare il fatto è stato proprio il suo manager Paolo Chipparo. Le affermazioni fatte durante un’intervista sono davvero pesanti e non lasciano margine di interpretazione, lo stesso dichiara, “Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità”.

Ovviamente l’uomo fa dei riferimenti che non lasciano molto spazio all’immaginazione, sono particolarmente diretti, sembrerebbe proprio che il manager della Del Santo si stia riferendo all’opinionista Vladimir Luxuria che in diverse occasioni ha preso di mira proprio Lory tacciandola di essere una persona falsa e particolarmente stretega, un accanimento che è stato percepito come davvero pesante e proprio Chipparo non è più riuscito a trattenersi.

Chissà quante altre polemiche arriveranno prima della fine della trasmissione.