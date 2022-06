Emma Marrone e quelle parole che non avremmo voluto sentire. Fan preoccupati

Emma Marrone, è oggi una delle cantanti e artiste più amate del panorama italiano e la sua è stata una storia davvero intensa.

Con il suo talento e la sua voce inconfondibile ha venduto milioni di dischi ma il pubblico l’ha amata anche per la sua complessa e a volte non semplice vita personale. Come tutti sanno la cantante ha esordito nel talent Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione in cui partecipava Stefano De Martino con cui ha avuto una storia d’amore proprio durante la trasmissione.

In seguito partecipò al Festival di Sanremo cantando con i Modà e portando a casa la vittoria con il brano Arriverà.

Come dicevamo la sua non è stata una vita sempre facile e di recente la cantante si è trovata a rivangare un ricordo davvero straziante.

Già nel 2009 quando prese parte ad Amici, Emma Marrone, incise due brani che facevano parte della raccolta Sfida e Meravigliosa: Davvero e Folle paradiso, entranti nella nona posizione della Top Singoli. Uno dei suoi brani di maggiore successo è stato sicuramente Calore, che raggiunse le prime posizioni nelle classifiche e diventò disco di platino per oltre 30.000 copie vendute.

Negli anni seguenti l’abbiamo vista intervenire al Festival teatro canzone Giorgio Gaber, dedicato al cantautore milanese e Wind Music Awards 2011, dove ha ricevuto il Premio CD Platino per l’album A me piace così e con il Premio Digital Songs Platino.

La cantante riesce con la sua musica ad arrivare a tante generazioni, non solo i giovani ma anche i più grandi. I suoi testi sono diventati nel tempo iconici e sono stati cantanti da tutti passando negli anni di radio in radio. La stessa Emma è maturata tanto dai suoi esordi in televisione ad Amici di Maria De Filippi.

Quella storia di Instagram che ha fatto preoccupare i fan?

Come molti cantanti della sua generazione Emma Marrone usa molto i social e comunica tanto con i suoi fan attraverso di essi. Il suo profilo Instagram è aggiornato quotidianamente dalla stessa Emma in costante dialogo con il suo pubblico.

Una delle ultime storie vede proprio Emma al centro della scena con il mare sullo sfondo e una didascalia che rimanda al commovente film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio: “Mi sono disunita“. La frase come sappiamo nel film viene rivolta a Fabio Schisa dal regista Antonio Capuano.

Che cosa è successo in questo caso a Emma? E perché si è disunita? Al momento non esiste una risposta ma i fan della cantante restano vigili sulla questione.