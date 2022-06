Albano torna su Romina Power, gela tutti, rivelazione inaspettata

Dopo tanto tempo in silenzio Albano torna a parlare della sua ex moglie Romina Power: ecco cosa ha rivelato.

La voce di Albano è inconfondibile e una delle più potenti in Italia, ha cantato sui palchi più importanti del mondo e si è distinto tra i cantanti migliori della sua generazione. Al Bano è originario di Cellino San Marco in Puglia e ha sviluppato il suo talento si da piccolissimo quando cantava gli stornelli e le canzoncine della sua terra.

Al Bano ha anche vissuto una delle storie d’amore più belle e invidiate in Italia, quella con Romina Power il cui amore non sembra essere mai svanito davvero malgrado il dramma che i due hanno condiviso.

Raggiunta la maturità Al Bano si trasferisce a Milano dove inizia lavorare nel ristorante Il Dollaro, che al tempo era frequentato da diverse personalità molto influenti nel mondo dello spettacolo e, infatti, proprio in quella occasione fece la conoscenza di Pino Massara che gli propose di fare un provino nella casa discografica Celentano-Massara, cui successivamente verrà scritturato.

Il suo primo successo fu con il famoso brano Nel Sole, che divenne poi un musicarello dove conobbe per la prima volta la protagonista del film la giovanissima Romina Power. I due si innamorarono subito, fu un colpo di fulmine e da quel momento non si lasciarono più nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie. Come sappiamo, il resto è storia, la coppia ha inciso alcune delle canzoni più amate in Italia e ne sono nati successi come: Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà.

I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Cristel, Yari Marco e Romina Yr, anche se la primogenita come purtroppo sappiamo scomparve in circostanze misteriose a New Orleans nel 1993. Questo causò una grave rottura nella coppia e tantissima sofferenza tanto che Albano confessò in un’intervista: “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”.

Di recente, in un’intervista che Albano ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato alcuni dettagli sul rapporto con Romina Power.

La confessione di Albano

La loro storia d’amore è stata una delle più belle mai viste e raccontate dai rotocalchi rosa e il loro amore è stato sempre al centro dell’attenzione mediatica tanto che ancora oggi i fan della coppia sperano che i due tornino insieme. Oggi, però, le cose sono cambiate e Albano è legato sentimentalmente ad un’altra donna: Loredana Lecciso.

Nell’intervista in questione a Verissimo, il cantante di Cellino San Marco ha voluto raccontare qual è il rapporto con la sua ex moglie Romina Power, smentendo un qualsiasi ritorno di fiamma e affermando: “Siamo come fratello e sorella!“.

Sulla sua attuale moglie, invece, egli ha dichiarato: “Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria”.