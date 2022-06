Dramma Barbara D’Urso, brutte notizie per la conduttrice, spazzata via dal primo arrivato

Arrivano ancora brutte notizie per Barbara D’Urso, non ha potuto fare altro che apprendere la sconfitta, chissà come reagirà.

Sono stati mesi incerti quelli che hanno visto nell’occhio del ciclone proprio Barbara D’Urso, la sua carriera stava viaggiando sul filo del rasoio, non si sapeva se l’avremmo rivista con la nuova programmazione autunnale e soprattutto quali dei suoi programmi sarebbero sopravvissuti.

Adesso arriva qualche conferma ufficiale, la rete Mediaset ha deciso di rinnovarle il contratto anche per il prossimo anni, soprattutto perché in questo ultimo periodo la bella Carmelita ha dato prova di una forte determinazione riportando altissimo lo share.

Inizialmente erano proprio stati i scarsi indici di ascolto a mettere in allerta sia la D’Urso che i telespettatori riguardo a una possibile chiusura dei programmi della ormai famosissima conduttrice, ma con un colpo strategico di coda proprio mentre ci si avvicinava al finale di stagione si sono registrati dei picchi di ascolto mai visti che hanno addirittura battuto il suo concorrente, ‘La vita in diretta’, la trasmissione di grande successo condotta da uno strepitoso Alberto Matano.

Nonostante sembrasse che Barbara D’Urso avesse ripreso il suo scettro, proprio poco tempo fa è arrivata una nuova bastonata che ha fatto tremare gli studi di Canale 5 e la conduttrice stessa.

La brutta notizia per Barbara D’Urso

Una situazione che sembra tornare a peggiorare quella che si è trovata davanti Barbara D’Urso proprio poco tempo fa, quando ormai sembrava superato il grande muro degli ascolti e tutto pareva tornato alla normalità, qualcosa è cambiato.

Nel momento in cui è terminata la stagione de ‘La vita in diretta’ che come detto prima era il programma Rai in piena concorrenza con quelli di Barbara D’Urso su Mediaset, sembrava che le acque si fossero calmate, se non che al suo posto è subentrato a gamba tesa un nuovo format estivo firmato Rai, ‘Estate in diretta’.

Il programma si posiziona esattamente nel periodo estivo per tenere compagnia ai telespettatori fino a settembre e alla conduzione troviamo Gianluca Semprini, Roberta Capua e Marcello Cirillo, un trio che ha dimostrato fin dalla sua prima puntata andata in onda in 7 giugno, di essere un vero portento.

Infatti è arrivata la prima batosta per la bella Barbarella. La sconfitta è arrivata pesante e inaspettata, non qualcosa di cui disperarsi, ma sicuramente con cui fare i conti e che dimostra di non poter star tranquilli nemmeno un secondo. La guerra è aperta.

Il format estivo condotto dal trio ha ottenuto un ottimo risultato in termini di share superando ‘Pomeriggio Cinque’ con delle percentuali che devono far riflettere, il programma di Barbara D’Urso ha avuto una percentuale del 16% ovvero si è portato a casa 1.375.000 di spettatori. Per quanto riguarda, invece quello targato rai con la nuova conduzione estiva ha fatto il 17,3% con un seguito di 1.406.000 persone.

Sicuramente c’è un buon margine di ripresa e in questo momento i numeri non sono allarmanti, però fanno riflettere e mettono in guardia su quale potrebbe essere il futuro, dobbiamo stare a vedere quale asso nella manica si saprà giocare la regina dei talk Barbara D’Urso per riprendersi la sua corona portando a casa grandi risultati.