Roberto Bolle, una scoperta drammatica. Brutto colpo tra “capo e collo”

Malgrado le molte soddisfazioni però per Bolle non è sempre andato tutto a gonfie vele e talvolta ci sono state delle difficoltà. Una delle ultime è accaduta lo scorso 19 giugno . Per il ballerino il risveglio non è stato per niente felice e sereno. Ecco cosa è successo.

Inoltre Roberto Bolle è anche guest artist al Royal Ballet. Nel corso della sua carriera ha potuto affiancare tante ballerine che come lui hanno fatto la storia della danza, tra le quali possiamo ricordare: Carla Fracci, Alessandra Ferri, Ambra Vallo e Eleonora Abbagnato. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Gino Tani ed è stato nominato ambasciatore di buona volontà per l’UNICEF.

Roberto Bolle sorpreso, le cose gli sembravano diverse

Roberto Bolle non ha solo un grande talento ma ci ha messo anche tanto impegno per portare avanti la sua carriera e fare bene il suo lavoro, gli sforzi sono stati ripagati nel migliore dei modi. Roberto Bolle nel corso della sua carriera ha perfino avuto l’onore di ballare per la regina Elisabetta II e ha ricevuto moltissimi titoli e premi molto importanti, per esempio nel 2002 gli è stato riconosciuto il titolo di Ètoile del Teatro della Scala di Milano e in seguito nel 2009, la carica di Principal dell’American Ballet Theatre.

Di recente come abbiamo accennato Roberto Bolle ha avuto un brutto risveglio. Sabato 18 giugno su Rai 1 è stata mandata in onda la replica della sua trasmissione Danza Con Me. Uno dei programmi di successo della Rai di cui lui, come abbiamo detto è l’assoluto protagonista e danza insieme a tanti ospiti di spicco.

Malgrado il programma di Roberto Bolle abbia totalizzato il 9,9% di share, con 1.2 milioni di telespettatori incollati alla tv, è stato battuto ampiamente da Maria De Filippi. Con la replica di Tu sì que vales, la regina di Mediaset ha registrato il 16,2% di share pari a ben 1,7 milioni di telespettatori.

Insomma, nonostante si trattasse per entrambi i programmi di repliche messe in onda, ancora una volta la Rai è stata sconfitta da Mediaset. Questa volta è toccato proprio a Roberto Bolle, il cui risveglio è stato davvero spiacevole.