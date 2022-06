Maria De Filippi terribile dispiacere. Proprio lui ha detto NO : la confessione

Sono diversi giorni che le stagioni televisive sono terminate e come tutti i presentatori e personaggi famosi anche Maria De Filippi si concede il meritato riposto.

Di Uomini e donne però si parla ancora e in particolare di recente si è parlato di Gemma Galgani che forse potrebbe essere protagonista di un nuovo programma. Nulla è sicuro ma se così dovesse verificarsi, si tratterebbe di una grande vittoria per la regina di Mediaset, che è stata la prima a credere nella dama torinese.

Maria De Filippi, nel tempo ha costruito un impero fondato sui suoi programmi di successo e di tutti questi programmi ci sono persone che vorrebbero partecipare e quindi arrivano alla redazione per diventare parte del programma.

Per quante persone arrivano, altrettante se ne vanno e di recente è girata la notizia che ha causato un grandissimo dispiacere. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che un famoso ed amato personaggio abbia rifiutato di prendere parte ad uno dei programmi di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Proprio lui ha detto ‘no’ a Uomini e donne

Uomini e donne si è concluso per la pausa estiva ma nonostante questo i fan del programma di Maria De Filippi vogliono sapere chi saranno i prossimi concorrenti a salire sul trono. Al momento non ci sono nomi certi ma le proposte iniziano già a fioccare e alcuni fan hanno le idee molto chiare.

Il più quotato è un personaggio molto amato la cui semplicità ha conquistato tutti tanto da far desiderare di vederlo in Tv. Si tratta di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, nonché ex naufrago de L’isola dei famosi.

Sembra che il primogenito di Carmen Di Pietro abbia rifiutato il trono di Uomini e donne. Non è ancora certa la notizia poiché non vi è ufficialità da parte degli autori del programma e quindi della stessa De Filippi ma proprio su questo argomento Alessandro si era già espresso a Casa chi.

È sicuro che non parteciperà? Questo per il momento è un dato di cui verremo a conoscenza solo a settembre quando inizierà la nuova stagione. Nel frattempo chi può dirlo? Di certo se Alessandro dovesse dire di no per Maria De Filippi sarebbe un duro colpo, perché con il figlio di Carmen Di Pietro gli ascolti salirebbero alle stelle.