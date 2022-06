Emma Marrone piange a dirotto: tanta preoccupazione per la cantante

Emma Marrone, oltre ad essere una bravissima cantante è anche molto attiva sui social dove la seguono davvero in tantissimi, non solo i fan accaniti della sua musica. Il suo dolore ha sconvolto tutti.

Ecco cosa è successo e perché la cantante è scoppiata in lacrime.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, con il suo talento e la sua voce inconfondibile ha venduto milioni di dischi ma il pubblico l’ha amata anche per la sua complessa e a volte non semplice vita personale.

Come tutti sanno la cantante ha esordito nel talent Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione in cui partecipava Stefano De Martino con cui ha avuto una storia d’amore proprio durante la trasmissione. In seguito partecipò al Festival di Sanremo cantando con i Modà e portando a casa la vittoria con il brano Arriverà.

La vita di Emma Marrone non è stata una vita sempre facile e di recente la cantante si è trovata a rivangare un ricordo davvero straziante.

Già nel 2009 quando prese parte ad Amici, Emma Marrone, incise due brani che facevano parte della raccolta Sfida e Meravigliosa: Davvero e Folle paradiso, entranti nella nona posizione della Top Singoli. Uno dei suoi brani di maggiore successo è stato sicuramente Calore, che raggiunse le prime posizioni nelle classifiche e diventò disco di platino per oltre 30.000 copie vendute.

Negli anni seguenti l’abbiamo vista intervenire al Festival teatro canzone Giorgio Gaber, dedicato al cantautore milanese e Wind Music Awards 2011, dove ha ricevuto il Premio CD Platino per l’album A me piace così e con il Premio Digital Songs Platino.

Emma Marrone piange, preoccupazione per i fan

Di recente la cantante ha postato una storia su Instagram che ha fatto preoccupare tutti perché la si vedeva in uno stato emotivo fragile, stava piangendo. Ma cosa è successo che ha spinto la Marrone ad esprimere in questo modo i suoi sentimenti? La stessa cantante ha rivelato alcuni dettagli su ciò che era successo.

La cantante ha raccontato di non aver ricevuto molti complimenti in famiglia e questo l’ha portata a crescere cercando sempre delle conferme per sentirsi all’altezza di tutte le occasioni. Queste sono state le sue parole sul tema: “Nel corso della carriera, questa ricerca spasmodica di approvazione non è stata pienamente soddisfatta: mi sembra di averla ricevuta sempre con il freno a mano un po’ tirato”.

Emma Marrone ha raccontato che in passato ha provato ad avere approvazione in tantissime situazioni. Anche soffermandosi su cose che per lei non contano molto oggi. Per esempio anche i problemi che lei credeva di avere con il suo aspetto fisico, un’impressione, qualcosa che la spingeva a cercare conferme anche nel campo estetico.

Oggi Emma dice di non sentire l’esigenza di truccarsi prima di uscire. E che, allo stesso tempo, ogni qualvolta si guarda allo specchio vede riflessa l’immagine di una donna molto bella. Donna che porta con orgoglio tutti i suoi difetti.