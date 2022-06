Nuova fiamma per Antonino Spinalbese che esce allo scoperto con lei. Belen un lontano ricordo

Dopo la rottura con Belen Rodriguez sembrava che Antonino Spinalbese avesse deciso di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Invece da ultime indiscrezioni e alcune foto è stato visto proprio con lei. Ecco di chi si tratta.

Una notizia che ha lasciati i fan davvero senza parole è stata quella di qualche mese fa che ha visto Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez chiudere definitivamente la loro storia d’amore che sembrava essere una vera favola, i due si sono conosciuti e innamorati praticamente nel giro di un attimo, un vero colpo di fulmine, una passione travolgente, tanto che i due hanno avuto anche una splendida bambina.

Nonostante il tempo che è intercorso dalla loro rottura non sia così ampio, entrami hanno decisamente voltato pagina. Come ormai tutti sappiamo Belen si è riavvicinata al suo ex marito e padre del suo primogenito, Stefano De Martino con il quale sembra proprio aver ricominciato un’assidua frequentazione, non solo perché in diverse occasioni sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti più che intimi, ma anche perché sono ricomparse le loro fedi nuziali, il messaggio sembra abbastanza chiaro.

Mentre il bell’hairstylist inizialmente sembrava restio a intraprendere una nuova relazione, o comunque a voler far trapelare notizie o informazioni sulla sua vita privata, lo stesso aveva detto di avere un solo grande amore in questo momento e fosse tutto per la sua meravigliosa bambina Luna Marì.

Invece dalle ultime indiscrezioni sembra che il bell’Antonino abbia deciso di condividere un po’ del suo folle amore anche con un’altra donna. Sembra decisamente finito il tempo di Belen.

Antonino Spinalbese si mette alle spalle Belen proprio con lei

Non molto tempo fa proprio Antonino Spinalbese è stato avvistato insieme a un’altra bellissima dai capelli rossi, i due sono andati fuori a cena a Milano e proprio di recente hanno pubblicato sui social una foto che li vede insieme.

Proprio sul settimanale Chi è uscita la notizia con la dicitura, “Tra una chiacchiera e l’altra, gli appoggia dolcemente la testa sulle spalle”… un messaggio del corpo molto eloquente. Quindi chi è la nuova fiamma di Antonino Spinalbese?

Sembra proprio che il famoso hairstylist abbia iniziato a frequentare la famosa trainer di yoga Nanda Isaia, alcuni indizi notati dagli utenti del web non lasciano dubbi.

Per esempio lui ha pubblicato una foto dove si vede una mano di una ragazza e pare essere proprio quella di Nanda, ulteriore conferma la ritroviamo negli anelli che indossa. Insomma, sembra che Antonino abbia lasciato un po’ andare la stretta morsa sulla riservatezza e abbia deciso di lasciarsi andare a qualche confessione.