Máxima D’Olanda vittima di un gesto senza precedenti. Le ha messo le mani addosso [VIDEO]

Una situazione davvero preoccupante quella che ha visto sfortunata protagonista proprio la regina concorse Máxima D’Olanda, sono stati davvero attimi di panico quelli che l’hanno travolta.

La donna è abituata a presenziare a eventi mondani e a ricevimenti dove è necessario la sua presenza formale come alta carica, in diverse occasioni prende parte a eventi e manifestazioni dove sono presenti anche i sudditi, sempre in veste ufficiale. Le persone del popolo l’hanno sempre amata proprio per il suo essere una regina ma davvero vicina alle persone, la sua storia infatti ne è esempio.

Máxima D’Olanda ha conosciuto il suo attuale marito, nonché l’erede al trono, nel 1999 ma la situazione fu molto particolare, infatti lui si presentò a lei senza grandi cerimonie e ufficialità, ma come un uomo semplice dalla grande umiltà, non dichiarò nemmeno il suo cognome, che sarebbe subito saltato all’occhio, ma solo per nome, Alexander.

Soltanto in seguito scopri di trovarsi di fronte a Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, i due iniziarono a frequentarsi e da subito si accese la scintilla che li portò a un felice matrimonio il 2 febbraio 2002. In seguito i due reali hanno dovuto prendersi molte responsabilità e ricoprire cariche di alto livello.

Regina Consorte Máxima D’Olanda e quella mano proprio lì, gravissima violazione

Il tutto è successo durante un importante evento durante le celebrazioni del giorno del Re, alla manifestazione pubblica era presente anche il sindaco di Amstelveen, una folla gioiosa era estasiata dal vedere in persona i due reali con la possibilità di conoscerli di persona.

Ma proprio durante un momento di scambio, in cui il sindaco era vicino alla amatissima Regina Consorte è successo un fatto davvero scandaloso che ha lasciato tutti senza parole. L’uomo si è avvicinato alla regina consorte posandole una mano sulla schiena, un gesto che non ha inizialmente destato scalpore, se non fosse che qualche attimo dopo proprio la mano del sindaco ha iniziato a scendere fino a posarsi sul fondoschiena della testa coronata.

Una situazione estremamente imbarazzante e gravissima che ha messo Máxima D’Olanda in una situazione profondamente scomoda, ovviamente il gesto compiuto dal sindaco di Amstelveen non è passato inosservato.

Inizialmente è parso che la regina consorte non si stesse accorgendo di quello che stava accadendo e che lo stesso sindaco non lo abbia fatto in modo intenzionale, ma sia stato un momento di pura distrazione che ha portato solo a un fortissimo imbarazzo, soprattutto perché il pubblico che assisteva alla scena è rimasto senza parole per quello che stava vedendo.

Probabilmente il gesto non era voluto, ma in ogni caso sembra non siano arrivate delle scuse formali da parte del sindaco per la vergognosa gaffe verso la regina consorte.