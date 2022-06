Fiorello e il terribile tradimento: beccato con un’altra. Parola fine alla relazione

Fiorello e quel terribile tradimento che ha distrutto la relazione con una famosa attrice. Ecco cosa è successo.

Fiorello, grande showman della tv italiana, ha vissuto una grande storia d’amore con una famosa attrice del nostro Paese. La coppia ha fatto sognare tanti innamorati facendo parlare molto di sé e riempiendo per anni le pagine della cronaca rosa, la loro coppia era davvero una favola.

Rosario Tindaro Fiorello, nato il 16 maggio 1960 a Catania, ha cominciato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici. Il suo successo comincia con Radio Deejay, dove inizia a condurre Viva Radio Deejay con Marco Baldini, sua spalla storica.

Il poliedrico Fiorello ha conosciuto la sua ex nel 1994 e con lei è rimasta fino al 1996, l’anno in cui è avvenuta la rottura. Seppur breve, il loro amore è stato intenso e vissuto, tanto che gli italiani speravano che durasse per sempre.

La storia, invece, si è purtroppo interrotta nel modo peggiore: Fiorello ha tradito l’ex compagna ed è stato colto in flagrante, una situazione disastrosa. L’attrice non ha voluto saperne e ha detto addio a Fiorello; in seguito all’accaduto ha raccontato a diverse testate di aver fatto fatica a riprendersi dal fattaccio.

Ora, dopo tanti anni, i due si sono riavvicinati e hanno un buon rapporto di amicizia, dopo che per molto tempo non si sono più rivolti parola.

Fiorello e il tradimento che ha distrutto la coppia

Il grande amore tra Fiorello e la sua ex compagna è finito, purtroppo, in maniera brusca, come nessuno avrebbe mai voluto: con un tradimento. L’attrice, volto molto noto del cinema italiano, ha sofferto molto per la rottura e si è portata dietro per anni il sapore amaro della fine di un amore.

Parliamo dell’amata Anna Falchi, che si è trovata costretta a dire addio a Fiorello dopo aver scoperto il suo tradimento. Tra loro non c’erano screzi o tempi bui, e l’attrice non si sarebbe mai immaginata di tornare a casa e trovare Fiorello a letto con un’altra.

La Falchi, durante le riprese di un film, ha deciso di tornare a casa per fare una sorpresa al suo compagno, ma lo ha beccato con un’altra. Da lì la rottura e la separazione definitiva dei due. “Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto” ha affermato l’attrice.