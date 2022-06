Michele Zarrillo, momenti drammatici: l’infarto e la corsa in ospedale

Michele Zarrillo ha vissuto un dramma qualche anno fa che gli ha cambiato la vita, il triste racconto di quell’episodio.

Michele Zarrillo è tra i cantautori italiani più importanti e amati in Italia, nato nel 1957 è diventato famoso nel 1987 grazie al suo esordio nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano La notte dei pensieri.

Da quel momento la sua fu una carriera in salita e di nuovo a, negli anni seguenti, ha interpretato brani che sono passati alla storia e che hanno fatto cantare milioni di italiani come: Cinque giorni, L’elefante e la farfalla, L’acrobata, Strade di Roma e L’ultimo film insieme.

La sua partecipazione alla kermesse canora più importante del Paese è avvenuta per ben 13 volte. Forse non tutti sanno che prima del boom nel 1987 aveva partecipato a Sanremo in altre due occasioni, nel 1981 quando non c’era ancora la distinzione big – giovani e poi di nuovo nel 1982 quando arrivò in finale. Proprio nell’edizione del 1982 presentò in gara la sua canzone più famosa: Una rosa blu.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Michele Zarrillo, è legato sentimentalmente alla musicista Anna Rita Cupraro dalla quale ha avuto due figli: Luca e Alice nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Michele Zarrillo ha avuto anche un’altra figlia, Valentina nata nel 1981 da una precedente relazione.

Durante una sua ospitata al programma di Caterina Balivo, Vieni da me, Zarrillo ha raccontato che il rapporto con Valentina è molto migliorato da quando sono nati anche gli altri due figli. Ecco la sua dichiarazione: “Lei con questi fratellini così piccoli ha un grande amore. Poi loro, nonostante la tenera età, sono già zii. Il rapporto è migliorato molto: quando ti separi qualche periodo strano c’è sempre, ma con mia figlia Valentina ci adoriamo, un amore talmente forte che ci scontriamo”.

Michele Zarrillo e quel dramma del 2013

Michele Zarrillo ha vissuto la drammatica esperienza dell’infarto e durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2017, ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente la drammatica esperienza con queste parole: “Ho avuto un infarto. Me la sono vista veramente brutta. Per fortuna non ero in casa da solo, l’ambulanza arrivò in soli sette minuti e l’ospedale era dietro casa mia. Mi operarono d’urgenza. Ho avuto paura, tanta, di perdere tutto e non solo quanto raccolto nel corso della mia carriera”.

Così prosegue il suo racconto: “Sono stato davvero miracolato: una parte del mio cuore aveva smesso di battere e solo in rarissimi casi, dopo un infarto come il mio, riprende la motilità. Anche i medici erano sbalorditi”.