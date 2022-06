Claudio Baglioni, quanto vale il patrimonio dell’artista? Cifre da capogiro

Quanto guadagna il cantautore romano? Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Claudio Baglioni, le cifre sono davvero da svenimento.

Claudio Baglioni è uno dei personaggi e cantautori italiani più amati da tutte le generazioni. La sua fama lo precede e la sua carriera è costellata di successi. Prima cantante, poi anche presentatore e showman, l’artista romano può dire di aver sperimentato tanti ruoli nella sua carriera. Il successo che lo accompagna tuttora ha fatto sì che Claudio Baglioni sia uno dei vip italiani col maggior patrimonio.

Claudio Enrico Paolo Baglioni nasce a Roma il 16 maggio del 1951. Dopo aver partecipato a diversi contest canori e aver pubblicato alcuni album, nel 1972 raggiunge il successo con Questo piccolo grande amore, album e omonimo singolo che verrà considerato la “Canzone del secolo”.

Da lì in poi la fama non fa che aumentare: nel 2003 viene addirittura nominato Commendatore della Repubblica dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2018 e 2019 gli viene affidata la conduzione e la direzione artistica del festival di Sanremo. Nella prima edizione viene affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino; nella seconda da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Il cantante è conosciuto e apprezzato anche all’estero, in particolare in Spagna. Claudio Baglioni ha prodotto diversi dischi in spagnolo e si è esibito in svariati concerti nel paese. La sua attuale compagna è Rossella Barattolo, ex imprenditrice. Precedentemente è stato sposato con Paola Massari, anche lei cantautrice.

Il patrimonio di Claudio Baglioni

Grazie alla sua bravura e al successo ottenuto, Claudio Baglioni può vantare un patrimonio davvero sostanzioso. Di certo la conduzione e la direzione artistica di ben due edizioni di Sanremo non ha fatto altro che aumentare la sua fama e anche i suoi guadagni. Il cantante ha venduto inoltre più di 60 milioni di dischi, oltre ai migliaia di concerti che ha regalato ai fan durante la sua carriera.

Per la parentesi di Sanremo, Baglioni ha guadagnato quasi 600 mila euro per entrambe le edizioni. Si dice inoltre che abbia intestate, da pochi anni, delle società prima possedute dalla madre: queste frutterebbero circa 3 milioni. A questo si aggiunge il guadagno legato alla carriera musicale, ai dischi venduti e i concerti in giro per l’Italia e il mondo: si stima che sia più di 700 mila euro.

Facendo un rapito conto, l’attuale patrimonio di Claudio Baglioni si aggirerebbe sui 4 milioni e mezzo di euro, e vista la sua incredibile popolarità è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Una ricchezza del tutto meritata grazie alla sua capacità di emozionare e conquistare i fan.