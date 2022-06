Incredibile Michelle Hunziker, un retroscena inaspettato sulla storia con Eros. Davvero unico

Michelle Hunziker ha deciso di rivelare un retroscena davvero incredibile rispetto alla sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, se non lo avesse detto lei sarebbe da non credere.

Una delle storie d’amore degli anni Novante che più hanno rubato il cuore degli italiani è stata quella tra la bellissima presentatrice Michelle Hunziker e il famosissimo cantante Eros Ramazzotti, il loro incontro è stato un colpo di fulmina e da quel lontano 1995 non si sono più lasciati, sono finiti sulle prime pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa, erano innamorati e felici.

Il loro amore li ha portati a convolare a nozze nel 1998 e insieme hanno messo al mondo la meravigliosa figlia Aurora Ramazzotti, a oggi una delle personalità più influenti dello spettacolo e dei social.

Nel tempo però qualcosa nella coppia più amata dagli italiani si è rotto, ci sono state moltissime speculazioni sulla fine della loro relazione avvenuta nel 2002, non tutti però forse sono a conoscenza di alcuni dettagli riguardo la loro storia, infatti è stata proprio Michelle durante un’intervista a confessare alcuni retroscena fino a oggi mai rivelati che metterebbero un po’ di chiarezza su questa storia che da anni continua a rimanere tra le più chiacchierate del nostro Paese.

La verità sulla storia tra Michelle e Eros

Siamo abituati ad avere questa immagine idilliaca della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, tanto che alla notizia della loro rottura è conseguito un vero e proprio tornado di notizie, indiscrezioni e ovviamente pettegolezzi, una storia che ha fatto nascere moltissime altre trame, spesso di pura fantasia proprio per dare una spiegazione a questo folle amore finito per sempre, perché nonostante i due siano rimasti in buoni rapporti e ancora oggi raccontino di un forte affetto che li unisce, è anche chiaro che abbiamo preso entrami strade diverse voltando letteralmente pagina.

Così dopo anni di speculazioni è proprio la stessa Michelle Hunziker che decide di raccontare alcuni avvenimenti davvero particolari riguardo alla sua relazione con Eros, come molti sanno la loro storia d’amore è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine.

Michelle non ha mai negati di essere sempre stata affascinata dal cantante, quando si sono conosciuti per la prima volta durante un converto di lui è scattata quella scintilla difficile da spiegare che li ha fatti letteralmente innamorare.

Però, al contempo, proprio Michelle ha voluto raccontare un retroscena inaspettato su come si è sentita all’inizio e su come avesse dovuto comportarsi, “Presa dal panico ho preso il treno e sono scappata, convinta di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero”.

Una situazione davvero incredibile, proprio perché la bella ragazza innamorata del cantante non riusciva a immaginare che proprio lui avrebbe ricambiato l’amore dopo uno sguardo. Invece Eros era già follemente perso della meravigliosa conduttrice svizzera tanto da andarla a cercare in tutti i bar del paese nei gironi seguenti per riuscire a trovarla.

Quando si parla di colpo di fulmine si potrebbe descrivere la loro storia d’amore, quasi una fiaba, un sogno, la bellissima ragazza innamorata del famoso cantante che senza stratagemmi, ma solo con la sua meravigliosa solarità, riesce a far scattare quella potenza atomica che si chiama amore.

Proprio per questo tra Michelle e Eros è sempre rimasta una chimica importante che li tiene legati da anni nonostante tutto. Anche se la loro storia d’amore ha trovato la parola fine, è bello sapere che tra i due è rimasto un forte sentimento.