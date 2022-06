Uomini e Donne, sarà lei la prossima tronista, Maria ha scelto e i fan sono in delirio

Alcune indiscrezioni hanno parlato di una possibile scelta fatta da Maria De Filippi per il trono di Uomini e Donne di settembre, si tratta di una bellissima giovane amatissima dal pubblico.

Nonostante il dating show più amato d’Italia condotto dalla regina della televisione sia in pausa per il periodo estivo, questo non vuol dire che la macchina di Uomini e Donne non continui a lavorare a pieno ritmo, infatti è proprio in questo periodo che Maria De Filippi sta iniziando a scegliere chi saranno i nuovi protagonisti che siederanno sul trono più ambito del nostro Paese.

Parrebbe proprio che un nome sia già stato scelto, si tratta di una ragazza bellissima e amatissima dal pubblico, sarà lei la nuova tronista della stagione di Uomini e Donne che riprenderà a settembre.

Quello che si cela dietro le quinte del programma è un lavoro delicato e attento proprio perché deciderà le sorti della stagione che verrà, quindi lo staff del salotto dei sentimenti sta mettendo insieme le idee per portare sul set alcuni personaggi che sicuramente sapranno far accendere il cuore del pubblico, quando è trapelata la notizia che una delle troniste sarebbe potuta essere lei i fan sono impazziti di gioia.

Chi ha messo sul trono Maria De Filippi?

È arrivata una indiscrezione davvero interessante che vede proprio una ragazza molto conosciuta e amatissima del pubblico essere la prossima protagonista del programma, la scelta ha lasciato i fan senza parole ansiosi di vederla in azione nel nuovo ruolo.

Sembrerebbe proprio che Maria abbia fatto una scelta mirata, come sappiamo la De Filippi è sempre molto attenta al suo pubblico, lo ascolta e trova le strategie migliori per accontentarlo in ogni modo, in questo caso la sua decisione potrebbe aver davvero fatto centro, dalle speculazioni emerse sembrerebbe che proprio la bellissima Lilli Pugliese possa essere la nuova tronista, occhi di giacchio e temperamento da vendere.

Classe 1994, la giovane ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne presentandosi come corteggiatrice del tronista Luca Salatino, lui ha concluso il suo percorso scegliendo però Soraia Allam, i fan hanno applaudito il nuovo amore sbocciato, ma il cuore era già stato catturato proprio da lei Lilli, capace di conquistare tutti.

Quindi, una volta fatta la scelta del tronista, il popolo del web ha deciso di chiedere a gran voce a Maria De Filippi di mettere sul trono proprio lei, la bellissima e amatissima Lilli Pugliese in modo che potesse trovare l’amore mettendosi dall’altra parte del “gioco”, ovvero come tronista, dopo la delusione con Salatino.

Sembrerebbe che la moglie di Costanzo abbia accolto la richiesta anche perché è chiaro a tutti che Maria abbia da sempre avuto un debole per la Pugliese, mostrando affetto e simpatia per la giovane del difficile passato, quindi non sarebbe per niente strano che possa essere proprio lei il nuovo volto del trono a settembre.

La stessa Lilli Pugliese ha rilasciato un commento riguardo alla possibilità di salire sul trono più ambito d’Italia dicendo, “Se dovesse essere e se io mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri. Mi piacerebbe molto trovare quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma, sposarmi, fare dei figli e creare quindi una famiglia e poi ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere. Chi rifiuterebbe un’esperienza del genere?”.

Nonostante in questo momento la notizia non sia ancora ufficiale, sembrano esserci tutti i presupposti perché sia proprio lei la nuova tronista, dovremo aspettare ancora un po’ di tempo per avere conferma.