Uomini e Donne: Tara Gabrieletto, che cosa ha fatto? Irriconoscibile, sembra un’altra persona

Tara Gabrieletto è rimasta ne cuore del pubblico di Umini e Donne, dopo il suo bellissimo percorso molti si sono affesionati a lei, ma quello che in tanti si chiedano è che cosa abbia fatto, è completamente cambiata. Irriconoscibile

Una delle protagoniste tra le più amate del dating shoew Uomini e Donne è sicuramente Tara Gabrieletto, con il suo carisma e il suo modo di fare aveva conquistato il cuore dei tanti telespettatori, ma non solo, la bella corteggiatrice aveva anche fatto capitolare il bel tronista Crisian Gabella che alla fine aveva scelto proprio lei tra tantissime altre bellissime donne.

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua fortunata partecipazione al programma Tara Gabrieletto resta ancora un personaggio ricordato con forte affetto dagli affezionati del programma condotto da Maria De Filippi, in tanti però si chiedono che fine abbia fatto adesso la bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne, beh probabilmente in molti non la riconoscerebbero, la sua trasformazione è incredibile.

Che fine ha fatto Tara Gabrieletto

Nonostante i lunghi anni che non vedono più Tara Gabrieletto in televisione, soprattutto come corteggiatrice, per i fan di Uomini e Donne lei rimane e rimarrà una dei protagonisti tra i più amati, in molti ancora adesso infatti la seguono attraverso i suoi canali social, ma in tanti non hanno idea di che fine abbia fatto dopo la fatidica scelta che le ha cambiato la vita.

La bella Tara Gabrieletto ha fatto diversi cambiamenti dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, il primo fra tutti è stato il matrimonio nel 2016 proprio con il tronista Cristian, la loro storia d’amore era apparta a tutti una vera favola d’amore, ma qualche cosa deve essere andato storto, perché nel 2020 i due hanno deciso di chiudere la storia e prendere strade differenti.

Ma non solo a livello sentimentale Tara ha fatto degli importanti cambiamenti in questi anni, anche il suo aspetto è radicalmente differente e la sua trasformazione è incredibile.

Il cambiamento incredibile di Tara Gabrieletto

In questo momento la bella Tara Gabrieletto ha dedicato la sua vita al ruolo di Infuencer, una professione che le riesce davvero molto bene, tanto che il suo seguito è vastissimo, sono oltre 640mila i follower che ogni giorno la seguono attraverso il suo canale Instagram per scoprire qualcosa di più su di lei, che si mostra nella sua quotidianità raccontando e raccontandosi attraverso le storie e i molti scatti che pubblica.

Proprio le foto ci raccontano una storia, quella del cambiamento, quella di Tara Gabrieletto è una evidente trasformazione che possiamo avere sotto gli occhi tutti i giorni, la bellissima donna è molto diversa dai tempi di Uomini e Donne, quasi irriconoscibile nei tratti, non si hanno conferme sul fatto che sia ricorsa alla chirurgia plastica, o meglio, lei non si è mai espressa a riguardo, anche se in molti sostengono che sia così.

Quello che appare ovvio è che la donna sia totalmente cambiata dell’epoca di Uomini e Donne, restando sempre stupenda.