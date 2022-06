Carlotta Mantovan è innamorata, la rivelazione “Il mio amore immenso”

Carlotta Mantovan è giornalista e conduttrice, come sappiamo vedova del compianto presentatore tv Fabrizio Frizzi. Oggi nella sua vita, da quando il marito l’ha lasciata nel 2018 la donna sembra aver ritrovato il sorriso. Oggi Carlotta ha occhi per una sola persona che fa parte della sua vita. Ecco di chi si tratta.



La carriera di Carlotta è sempre stata molto versatile muovendosi fra giornalismo e conduzione televisiva, per non parlare delle sue origini di modella, professione che praticamente l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Carlotta ha partecipato poi a un’edizione di Miss Italia dove conobbe il suo futuro marito Fabrizio Frizzi.

Il rapporto tra i due era davvero esemplare, si amavano e sono stati felici insieme per diversi anni, fino alla tragica malattia che ha portato via Fabrizio, lasciando un vuoto incolmabile. Nel corso della loro storia d’amore i due si sono sempre sostenuti a vicenda sia nel lavoro che nel rapporto privato.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi la vita di Carlotta è cambiata e il dolore per la perdita del coniuge è stato inconsolabile. C’è stato qualcuno però che le ha dato la forza di andare avanti e che le è rimasta accanto.

L’amore di Carlotta Mantovan

Come abbiamo detto dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi nella vita di Carlotta è sceso un velo nero e superare il dolore per la perdita del marito che amava tanto non è stato facile. C’è stata solo una persona che le ha permesso di andare avanti in questi anni dal 2018.

Oggi la persona in questione la aiuta a superare i giorni difficili. L’ha conquistata al primo sguardo già alcuni anni fa, si tratta della figlia avuta con Fabrizio Frizzi, Stella.

Oggi Stella è una bambina felice di cui la madre continua ad ammirare i lineamenti bellissimi e qualche volta si vede qualche fotografia della bambina sul web, anche se la bambina appare difficilmente sullo schermo perché la madre è molto riservata. Mamma Carlotta vuole che la figlia conduca, giustamente una vita semplice e tranquilla, lontano dai riflettori e dalle pressioni del mondo dello spettacolo.

Di recente però Carlotta Mantovan ha pubblicato una foto che ritrae sua figlia Stella, non lo fa molto spesso e come descrizione della foto Carlotta Mantovan ha scritto le seguenti parole: “Il mio amore immenso”. Uno scatto bellissimo che ritrae la bellissima bambina, felice con sua madre.

L’amore per Carlotta Mantovan, quindi è tutto per sua figlia Stella che malgrado l’assenza del padre cresce felice ed è quotidianamente fonte di gioia per Carlotta che dal 2018 ha dovuto proseguire questo “viaggio d’amore” da sola senza il compianto Frizzi che ha lasciato un vuoto incolmabile anche nel mondo dello spettacolo.