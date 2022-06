Addio Anna Pettinelli. La notizia sconvolge i fan distrutti, non la vedranno più

Per Anna Pettinelli in questo periodo c’è una situazione critica che riguarda una verità spiacevole per i suoi fan. Ha detto addio, ecco che cosa è successo.

Per Anna Pettinelli sembra essere tutto stabilito e definitivo. Come sappiamo la speaker radiofonica e giornalista è stata una delle coach di Amici e pare che sia stata di recente sostituita. Fra le trasmissioni alle quali ha partecipato ricordiamo Temptation Island Vip.

Anna Pettinelli, per coloro che hanno seguito il programma, prese parte alla trasmissione insieme a quello che oggi è il suo ex compagno Stefano Macchi. Poco dopo la sua partecipazione al programma Temptetion Island Anna Pettinelli, fu scelta proprio da Maria de Filippi come coach di canto nel talent Amici dove prese il posto del cantautore Alex Britti.

La sua partecipazione come coach di canto è iniziata nella diciannovesima edizione del programma dove ha ricoperto questo ruolo fino all’ultima edizione andata in onda Amici 21. Di recente però per Anna Pettinelli sembrano non esserci buone notizie, la rottura con Stefano Macchi è stata rivelata dalla stessa giornalista e speaker e oltre a questa, sembra esserci un’altra brutta notizia.

Anna Pettinelli se ne va

Molti spettatori avevano previsto la fine della relazione fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi fin dalla loro partecipazione a Temptation Island, dove già erano instabili e discutevano continuamente anche se i due sono usciti dal programma insieme tenendosi per mano. Quindi i fan, vista la situazione non si aspettavano che il rapporto tra i due finisse.

Per quanto riguarda il fronte radiofonico anche da questo punto di vista le cose non sembrano andare benissimo. Anna Pettinelli, sembra che stia attraversando una situazione difficile anche sul piano professionale.

Stando ai recenti rumors, circolati ultimamente, sembra che nella nuova stagione di Amici di Maria de Filippi non ci sarà Anna Pettinelli. Il posto di coach che lei ha tenuto in questi ultimi anni sarà occupato dal cantante Michele Bravi, molto seguito dal pubblico e tra i più amati nel panorama musicale italiano. Michele Bravi è reduce dal palco dell’Ariston.

I fan del talent show artistico sono stati molto felici nell’apprendere la notizia e sappiamo che Michele Bravi porterà certamente una ventata d’aria fresca alla trasmissione. Questa novità sicuramente renderà Amici un programma ancora più interessante e gli ascolti aumenteranno senz’altro.

Questa situazione per Anna Pettinelli costituisce un’ulteriore batosta che insieme alla recente rottura con Stefano Macchi, potrebbe essere difficile da superare. La donna però con la sua professionalità non smetterà certamente di lavorare nel mondo dello spettacolo e chissà che non la ritroveremo in altri programmi televisivi o radiofonici.

Nel frattempo c’è molta curiosità intorno alla prossima edizione di Amici per la presenza di Michele Bravi.