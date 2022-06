Alena Seredova, confessione sulla malattia della figlia, “È stato faticoso”

Alena Seredova ha parlato di sua figlia e ha parlato di un periodo molto delicato che riguardava la sua salute. La figlia di Alena Seredova ha oggi due anni e dopo tutto questo tempo la mamma racconta perché la piccola non è stata ancora battezzata.

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta il 19 maggio 2020 della piccola Vivienne Charlotte, nata dalla relazione con il manager Alessandro Nasi.

Come sappiamo Alena ha avuto una lunga relazione con Gigi Buffon dal quale ha avuto i suoi primi due figli. Infatti nel 2007 è nato Louis Thomas e nel 2009 David Lee. Per quanto riguarda la terzogenita della modella ceca, la donna ne ha parlato in una conversazione con i suoi followers sui suoi canali social, rivelando a tutti di non aver ancora battezzato la piccola Vivienne.

Quella di Alena non sarebbe una scelta definitiva, ma dettata da una serie di imprevisti che le hanno impedito di procedere con il sacramento. L’argomento è venuto fuori in seguito a una domanda che una follower di Alena le ha rivolto direttamente.

La rivelazione di Alena Seredova sulla figlia

L’utente che è intervenuto nella conversazione aperta ha chiesto ad Alena Seredova, in modo diretto, se avesse battezzato la piccola Vivienne Charlotte. Alena ha risposto sottolineando un dettaglio molto importante: “Devo ammetterlo: no! Volevamo, ma con il Covid è stato faticoso. Poi non potevano venire i miei familiari e quindi…”. Una risposta molto chiara quindi che ha spiegato chiaramente il motivo per aver rimandato il sacramento e il seguente festeggiamento.

Questo vuol dire inoltre che Alena e il compagno hanno tutta l’intenzione di battezzare la piccola solo che fin ora ci sono stati dei limiti dovuti alla pandemia. Alena ha dichiarato di voler organizzare il battesimo non appena si concluderà l’estate. Nel corso della conversazione con i suoi fan Alena Seredova ha poi raccontato come ha conosciuto il suo attuale compagno.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono conosciuti quando entrambi erano in montagna in casa di un’amica in comune. Un evento casuale quindi che grazie a un’amicizia in comune ha fatto si che i due si incontrassero e poi si innamorassero anche se quello tra i due non è stato nella maniera più assoluta un colpo di fulmine, dato che la Seredova era reduce da un difficile lutto sentimentale.

Nonostante ciò il rapporto con Alessandro Nasi è cresciuto e Alena Seredova malgrado abbia preso la relazione con calma oggi può sorridere. Innamorandosi di nuovo e potendo grazie a lui ritrovare l’equilibrio e la serenità che da tempo aveva perduto. Oggi la coppia è felice con la piccola Vivienne Charlotte e tutto va a gonfie vele.