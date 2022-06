Quando guadagna Chiara Ferragni per partecipare a Sanremo? Le cifre sono da svenimento

Dopo che Amadeus ha dato la notizia che proprio Chiara Ferragni sarebbe stata la sua co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 non si parla d’alto. Ma quanto guadagna Chiara per partecipare alla kermesse?

Una donna che non ha bisogno di presentazioni, Chiara Ferragni è sicuramente una figura di riferimento della nostra epoca, imprenditrice di successo e figura iconica per intere generazioni, con una mossa inaspettata e clamorosa, proprio durante l’edizione serale del 20 giugno TG1 Amadeus ha annunciato al grande pubblico che la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella prima serata e in quella di chiusura sarà proprio lei.

La notizia ovviamente ha mandato in delirio i fan, soprattutto perché la famosa influencer non si presta spesso ad apparire in programmi televisivi, quindi si tratta di una vera svolta per il panorama dell’intrattenimento italiano. Sicuramente si tratta anche di una incredibile mossa strategica per avvicinare un pubblico diverso alla famosa Kermesse musicale che si tiene ogni anno.

Ovviamente l’annuncio della presenza di Chiara nazionale sul palco dell’Ariston ha portato con se tanti commenti entusiastici, come altrettante polemiche e i commenti indignati di tutta quella parte di pubblico che proprio non riesce a fare pace con l’imprenditrice digitale.

Quello che invece è certo è che la presenza di Chiara Ferragni in un contesto di così alto prestigio sarà una vera miniera d’oro, come ormai abbiamo imparato con il tempo, Chiara è paragonabile a un Re Mida moderno, quello che tocca diventa oro puro.

Il suo canale Instagram conta oltre 27 milioni di follower in tutto il mondo, portandola a essere l’Influencer più famosa del pianeta, colei che ha inventato un nuovo lavoro, di conseguenza non solo chi gravita attorno alla Ferragni ne ha dei benefici economici, ma la stessa ha accumulato un patrimonio stimato davvero incredibile che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il compenso da capogiro di Chiara Ferragni a Sanremo

L’annuncio della presenza di Chiara Ferragni come presentatrice di Sanremo per l’edizione del 2023 è stato davvero un colpaccio, oltre a chiedersi già quali potrebbero essere gli stilisti che lotteranno per poterla vestire durante l’evento, in tantissimi si stanno chiedendo quanto potrebbe essere il cachet a lei destinato, considerando che l’imprenditrice digitale per pubblicare un post sponsorizzato sul suo profilo Instagram prende delle cifre davvero incredibili da far impallidire.

Per esempio alcune fonti hanno rivelato che una foto sponsorizzata di Chiara Ferragni costa al brand dai 50 agli 80 mila dollari. Di conseguenza, se si pensa al grande prestigio internazionale che porta un palco come quello dell’Ariston viene subito da pensare che le cifre saranno decisamente importanti. Anche se al momento non sono arrivare delle conferme ufficiali su quanto guadagnerà Chiara a Sanremo, si può facilmente fare delle ipotesi che potrebbero non allontanarsi troppo dalla verità.

Il cachet della Ferragni

Per esempio è importante tenere presente che nella scorsa edizione già si vociferava di una possibile apparizione di Chiara Ferragni durante l’evento musicale, in seguito tutto è andato in fumo e alcune indiscrezioni parlano di problemi legati alla scarsità di budget.

Quindi tenendo in considerazione quello che hanno guadagnato le presentatrici dell’anno scorso, non è difficile ipotizzare che la cifra dovrà essere più alta perché la stessa possa aver accettato.

L’anno scorso abbiamo visto sul palco Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Drusilla Foer e Lorena Cesarini e i loro compensi per singola serata si aggiravano tra i 20 e i 35mila euro, aggiungendo una percentuale per convincere Chiara ad accettare più ovviamente il fatto che condurrà non una ma bensì due serate, non sembra folle considerare che la cifra potrebbe arrivare a oltre 100mila euro.

Proprio in apertura della notizia, che ha visto il direttore artistico Amadeus emozionato nel dare la lieta novella, abbiamo sentito citare proprio le parole della Ferragni che hanno subito fatto capire il valore della sua presenza in un evento come questo, la stessa ha detto, “Alcuni mi amavano altri mi odiavano, ma tutti mi seguivano”.

La curiosità che porta a seguire assiduamente la donna, sia per idolatrarla, sia per criticarla ha un valore a livello commerciale incommensurabile, per quanto possa essere stato un investimento importante per casa Rai, il ritorno sarà molto più alto, potrebbe addirittura essere un record mai visto prima.