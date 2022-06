Vittoria Puccini, la situazione drammatica, “è morta di cancro…”. Il messaggio è importante

La grande attrice italiana Vittoria Puccini ha deciso di confessare un periodo drammatico della sua vita, un lutto devastante che l’ha portata ad avere paura anche per la sua salute.

Tra le attrici che hanno saputo dare spessore e lustro al cinema italiano troviamo sicuramente Vittoria Puccini, la talentuosa attrice ha saputo costruirsi una carriera di successo grazie al suo grande talento e il tanto lavoro sul set.

Vittoria ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane, il suo grande pregio è quello di essere estremamente versatile e saper stare a suo agio sia davanti alla macchina da presa sia sul palco dei più prestigiosi teatri.

Un’attrice a tuttotondo con un’altissima professionalità che ha dimostrato fin dal suo esordio, quando aveva solo 21 anni, nella pellicola di successo “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini. Vittoria Puccini, nel tempo, ha dato prova di avere fiuto nel scegliere le parti che più sarebbe riuscita a fare sue trasformandole in veri e propri successi, infatti dopo diversi film lavorando con registi di fama internazionale tra cui, Ferzan Ozpetek e Paolo Genovese, dove ha avito un ottimo responso da parte di pubblico e critica, arriva il ruolo che la porta alla grande fama, ovvero diventa Elisa nella fiction amatissima dal pubblico Elisa di Rivombrosa.

Un ruolo che la porta a essere una delle attrici più amate e apprezzate di tutto il Paese, al suo fianco troviamo anche un affascinante Alessandro Preziosi e il duo è davvero esplosivo, il prodotto televisivo riceve un larghissimo consenso di pubblico che ama profondamente la serie.

La carriera e la vita di Vittoria Puccini sembrano un crescendo in luminosità, ma nonostante tutto, proprio la grande attrice ha dovuto affrontare un dramma terribile.

Il terribile dramma nella vita di Vittoria Puccini

Proprio la stessa grande attrice, durante un’intervista rilasciata a Donna Pop, ha deciso di confessare una parte del suo privato davvero dura, qualcosa che l’ha devastata toccando le corde più profonde dell’animo umano, Vittoria ha dovuto affrontare una situazione drammatica che l’ha segnata, l’attrice parla della perdita della madre quando era ancora giovanissima, un terribile male è entrato nella sua vita è se l’è portata via.

Vittoria Puccini in una confessione toccante racconta, “Mia madre è morta di cancro quando aveva 59 anni. Già allora una dottoressa amica me lo disse: fai le analisi, perché hai altri casi nell’asse ereditario, ed è aggressivo”. Subito nella mente della giovane attrice si iniziano a impilare pensieri angosciosi, così decide di seguire il saggio consiglio dell’amica medico e inizia a fare una serie di esami di controllo per scongiurare la familiarità.

La stessa ricorda che quei momenti sono stati terribili, l’attesa dell’esito degli esami è estenuante. Così Vittoria prosegue nel racconto, “Sono andata, l’ho fatto anche per mia figlia. Sono state settimane interminabili e inquiete. Ero in vacanza quando mi è arrivata la telefonata”. Poi l’attrice prosegue, “Buone notizie, urlo liberatorio”, la giovane aveva già dovuto attraversare un terribile lutto e ovviamente secondo indicazioni del medico era importante che lei stessa facesse dei controlli di prevenzione proprio vista la situazione.

Il suo messaggio è importante perché in moltissimi capi fare dei controlli costanti può davvero fare la differenza per combattere la malattia, in alcuni casi ancora prima che questa si manifesti.