Francesco Oppini, questa volta è davvero finita. I messaggi non lasciano dubbi

Sembra davvero che la relazione tra Francesco Oppini e Cristina Tommasini sia giunta al termine, le parole della donna arrivano dritte al cuore.

Conosciuto fin da quando era un bambino perché figlio d’arte di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco Oppini è diventato amatissimo dal pubblico soprattutto dopo la partecipazione al grande fratello Vip dello scorso anno dove la sua profondissima amicizia con il vincitore dell’edizione Tommaso Zorzi, ha scaldato il cuore del pubblico.

Francesco Oppini non ha mai desiderato fortemente avere le luci dei riflettori addosso, probabilmente anche per la sua infanzia che lo vedeva spesso tirato in mezzo nelle varie questioni relative alla sua meravigliosa quanto famosissima mamma Alba Parietti.

Così nel tempo Francesco ha tenuto un profilo più basso, ma con la partecipazione nella casa più famosa d’Italia la sua popolarità è crescita a dismisura perché le persone hanno avuto l’opportunità di conoscerlo non solo come figlio di, ma proprio per la meravigliosa persona che ha dimostrato di essere, un vero amico, un giocatore leale.

Finito il programma ha anche preso parte ad alcune trasmissioni televisive ospite, in veste di opinionista sportivo, a Tiki Taka e Pressing, ma senza mai voler imporre la propria presenza, Francesco vive la sua vita con eleganza, sempre in punta di piedi.

Inevitabile però, che questo crescere di fama lo ha portato in diverse occasioni nell’occhio del ciclone mediatico, anche perché proprio il suo profilo Instagram è diventato sempre più popolare arrivando a raggiungere i quasi 400 mila followers.

Tra l’altro, come sappiamo benissimo, il popolo dell’internet è attentissimo e non si lascia sfuggire niente. E così, dopo alcune indiscrezioni trapelate in questi ultimi tempi, arrivano proprio tramite Instagram alcuni indizi che hanno fatto sussultare i tanti fan per la possibile rottura con la compagna Cristina Tommasini.

In questi ultimi giorni sono accaduti dei fatti che hanno lasciato intendere moltissimo e l’occhio attendo dei follower non si è lasciato sfuggire nulla, per esempio non è passato inosservato che i due hanno spesso di apparire insieme sul social, inoltre di recente è stato proprio il compleanno di Francesco, ma la bella Cristina non era presente, molto strano, no?

Francesco Oppini e Cristina Tommasini è la fine della relazione

Pochi giorni fa proprio Cristina ha pubblicato una fotografia in cui la si vede in un giardino di un ristorante, la didascalia recita, “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle”.

Come una valanga sono arrivati i commenti degli utenti che vista la situazione degli ultimi tempi, non hanno perso occasione per fare domande esplicite e dirette alla donna chiedendo se la relazione con Oppini fosse finita e se lei fosse innamorata.

Proprio a uno di questi commenti la Tommasini ha risposto, “Si, sono innamorata della vita”, questo ha insospettito ancora di più gli utenti che hanno rincarato la dose, uno di questi ha sottolineato il fatto che ultimamente appaia triste e con gli occhi spenti, la risposta è arrivata fulminea, “Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo. Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

La donna non ha confermato la rottura con Francesco Oppini, ma sicuramente le sue risposte sono apparse particolarmente elusive, se sia un depistaggio ovviamente non lo possiamo sapere, dobbiamo aspettare una conferma ufficiale, ma sicuramente qualche cosa sta succedendo, forse una pausa o forse hanno deciso proprio di chiudere.