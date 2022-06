Aurora Ramazzotti si accascia a terra, soccorsi immediati in pieno centro. Le condizioni di salute

Un momento che ha davvero messo in allarme, Aurora Ramazzotti e quel malore improvviso che ha fatto spaventare tutti, si è accasciata per terra priva di sensi.

È successo proprio poco tempo fa, la bellissima conduttrice e figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sentita male mentre si trovava a Milano per un aperitivo con una sua amica, l’improvviso malore ha fatto degenerare la situazione e si è subito cercato di capire quali fossero le condizioni di salute della ragazza.

A mettere ancora più in allerta i rotocalchi di cronaca rosa è stata la voce che girava da qualche settimana che vedeva Aurora in dolce attesa, la giovane conduttrice e Influencer di successo ha una relazione di lunga data con il suo compagno ventiseienne, Goffredo Cerza.

I due si sono conosciuti nel 2017, grazie a un’amica in comune, la Ramazzotti ha confessato in diverse occasioni che per lei non è stato immediatamente un colpo di fulmine, ma un amore che nel tempo è cresciuto si è evoluto tanto da diventare molto forte e stabile, infatti si è trasformato in una convivenza e i due non hanno mai negato di voler costruire una famiglia insieme.

Proprio per le voci che erano circolate nelle settimane precedenti si è subito pensato a una situazione pericolosa per la conduttrice, visto l’improvviso malore il momento è diventato in pochi istanti preoccupante.

Aurora Ramazzotti, l’improvviso malore e le condizioni di salute

Dopo pochissimo tempo dallo spiacevole accadimento è stata proprio la stessa Aurora Ramazzotti a chiarire la situazione, prima di tutto ha smentito le voci riguardo alla gravidanza, la giovane lo ha fatto con la sua solita ironia e il sorriso che la contraddistinguono, anche perché ormai è abituata a dover dare spiegazioni riguardo a molti aspetti della sua vita privata.

In secondo luogo, cosa più importante, ha voluto rassicurare tutti i suoi follower sulle condizioni di salute. La stessa ha deciso di condividere alcune storia sul suo canale Instagram spiegando la situazione che l’ha vista protagonista.

Aurora spiega che il terribile mancamento che le è capitato probabilmente è stato causato da un calo di zuccheri unito alle alte temperature che in questi giorni stanno sconvolgendo la città meneghina, infatti a Milano (come nel resto d’Italia) si stanno registrando temperature record è piuttosto allarmanti.

Questi due fattori sembrano essere stati fatali per la famosa Influencer che in un attimo si è sentita male e nel panico più totale si è accasciata a terra quasi priva di sensi.

Immediato è stato l’intervento dell’amica e del locale in cui si trovavano, le hanno subito alzato le gambe e portato un po’ di acqua e zucchero, questo ha aiutato la ragazza a riprendersi poco per volta fino a tornare a recuperare le energie perse, anche se lo spavento è stato forte.

Così Aurora Ramazzotti ha raccontato, “Siamo andate sui Navigli. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”.

Un brutto spavento che per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza grave, Aurora si è rimessa in forze e, come di consueto, ha saputo subito sdrammatizzare con quell’ironia unica che tanto ha fatto innamorare i suoi moltissimo follower.