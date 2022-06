Eros Ramazzotti innamorato perso e lei ha solo 20 anni. Gli ha rubato il cuore tempo fa

Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto sui social. Ecco per chi ha perso la testa. E’ una ragazza appena ventenne.

Eros Ramazzotti esce allo scoperto

Tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano ma non solo, perché conosciutissimo anche all’estero dove è amatissimo proprio come nel nostro bel Paese, c’è Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti è tra i cantanti più apprezzati in Italia e all’estero e la sua carriera continua a essere al top con hit che scalano le classifiche. Sicuramente Ramazzotti si è fatto conoscere non soltanto per il suo talento e la sua bravura nella musica ma anche per la storia d’amore che ha fatto sognare i fan con una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti è uno dei cantautori più amati oggi e uno dei pochi è riuscito a stare al passo coi tempi. Per non parlare della sua voce inconfondibile che ha conquistato migliaia di fa.

E’ da tanto tempo che Eros Ramazzotti resta sulla cresta dell’onda proprio perché riesce ad adeguarsi a tutto, alle mode, al gusto del pubblico e banalmente ai tempi che cambiano, anche se il suo timbro resta inconfondibile. Oltre ad essere un bravissimo cantautore è anche molto gentile e disponibile, perfino con i fan.

Ovviamente in Italia non lo si conosce solo per la voce inconfondibile e per i brani che tutti abbiamo cantato ma anche per la storia d’amore con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. In quest’ultimo periodo sembra che Eros Ramazzoti stia anche molto bene sulla sfera privata oltre che quella pubblica. A proposito di questo sembra ci sia una ventenne che ha conquistato il suo cuore.

Chi è la ventenne che ha conquistato Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto e con un commento social ha manifestato tutto. Si trattava di un commento scritto sotto il post di una ventenne che gli ha rubato il cuore ormai diversi anni fa, venti appunto. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle.

Aurora Ramazzotti è il classico esempio di figlia d’arte, è nata nel 1996 quando Michelle e Eros erano ancora insieme.

Il commento al post in questione è la foto di sua figlia in abito succinto, molto sexy e seducente, jeans scuri e un corpetto di pizzo azzurro, un completo che ha fatto impazzire i fan e non solo, tanto che pure il papà si è voluto esprimere con queste parolax: “abbona” ha intenerito il web.

Aurora ha sempre affermato di avere un rapporto meraviglioso con suo padre. Spesso i due condividono il tempo insieme e si concedono anche, quando c’è la possibilità, lunghe vacanze all’estero.

Come sappiamo Aurora si sta facendo strada un po’ alla volta nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme della madre, Michelle, anche se la sua carriera è appena gli inizi e lei si promuove molto soprattutto sui social.

Aurora è fidanzata da un po’ di tempo con Goffredo Cerza, con il quale di recente la ragazza si è concessa un breve weekend a Capri in occasione del matrimonio di due personaggi amatissimi del mondo social, Beatrice Valli e Marco Fantini che si sono appena sposati.