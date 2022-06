Che fine ha fatto Elisabetta Coraini, Laura di CentoVetrine? Da non credere

Elisabetta Coraini è stata Laura Beccaria di CentoVetrine ma oggi di cosa si occupa e come svolge la sua vita? Ecco cosa sappiamo.

Elisabetta Coraini è stata tra gli interpreti principali della Soap CentroVetrine, che veniva trasmessa nella fascia quotidiana pomeridiana di Canale 5. Nel 2016 la serie è stata cancellata dopo 15 anni in onda. La prima puntata era stata trasmessa nel 2001.

In breve tempo la Soap divenne una delle preferite dal pubblico e tutti si erano appassionati agli intrecci, gli amori e le liti che nascevano a Torino dove le vicende dei protagonisti si intrecciavano nei negozi di un centro commerciale e nella ditta Ferri.

Del cast di CentoVetrine hanno fatto parte nel corso degli anni diversi interpreti molto famosi, alcuni dei quali hanno esordito proprio con quella serie: Sergio Troiano, Roberto Alpi, Alex Belli, Luca Ward, Flavio Montrucchio, Jgor Barbazza, Clemente Pernarella, Melania Meccaferri, Lina Bernardi e Linda Collini.

Elisabetta Coraini è stata però una dei veterani avendo partecipato a tutte le 3318 puntate della soap diventando certamente uno dei volti più amati dai fan della storia. Prima di far parte del cast di CentoVetrine, Elisabetta aveva studiato recitazione negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles e in seguitò recitò in alcuni film italiani come: Alibi perfetto, Fairway – una strada lunga un sogno, Creators – The Past, Sul più bello.

Anche in televisione ha svolto altri ruoli partecipando a fiction italiane come: Il cuore di mamma, Uomo di rispetto, Lezioni di guai e Tutta colpa di Freud.

Arriva il cambiamento per Elisabetta

L’attrice è milanese ed è nata nel 1965, nel novembre del 2015 è entrata a far parte di una band musicale Elisabetta Coraini & Kumalé che si esprime arrangiando diverse hit degli anni ottanta in versione rock.

Nel 2016, ha intrapreso il progetto King’s River ideato dal laboratorio musicale RRRecordings espero in musica Lounge/Chillout. Elisabetta, quindi ha poi virato dalla carriera nella recitazione a quella musicale, dedicandosi anche alla musica.

Sul piano della vita privata e sentimentale è sposata da tanti anni al regista Fabrizio Portalupi. Elisabetta ha inoltre una figlia, di nome Alice, nata da una precedente relazione.

Elisabetta Coraini come molti artisti si è aperta un profilo Instagram ufficiale seguito da poco più di 8.000 utenti. E’ abbastanza attiva e ama pubblicare diversi video e scatti sia del suo quotidiano e quindi contemporanei sia del passato che fanno riferimento ad altri momenti della sua vita. In questa foto recente che vi proponiamo possiamo notare come non sia affatto cambiata nel corso degli anni. Sembra identica al periodo in cui recitava in CentoVetrine.