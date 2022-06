Scoop a Uomini e donne: lui ha abbandonato per sempre il trono over

Uomini e donne una nuova notizia sconvolgente, uno dei personaggi più seguiti e amati del trono over ha detto addio al programma. Ecco di chi si tratta.

I fan del famosissimo e tanto seguoto dating show di Canale 5 deve accettare un abbandono improvviso da parte di uno dei personaggi più amati del trono over. Maria De Filippi ha deciso di mandarlo a casa. Ha dovuto salutare Uomini e donne. Il colpo di scena Uomini e Donne è giunto alla conclusione della stagione come molti programmi che con l’inizio dell’estate terminano per dare appuntamento ai fan direttamente in autunno dopo la pausa estiva. Uomini e donne tornerà a settembre con nuovi incontri, personaggi, appuntamenti e storie da raccontare. Di sicuro non mancheranno i colpi di scena, anche per la prossima stagione. Al momento sui magazine di costume, malgrado la pausa estiva i personaggi principali del salotto di incontri più famoso della televisione continuano a monopolizzare l’attenzione dei fan che seguono la loro vita privata e le vicende sentimentali continuamente anche attraverso i social. Maria De Filippi è già a lavoro per scegliere chi riconfermare per la prossima stagione e chi invece sarà lasciato a casa. Tra questi ultimi proprio lui, un personaggio molto amato del trono over, tra i più chiacchierati delle ultime edizioni. Ecco di chi si tratta. Maria lo “manda” via Maria De Filippi è in questo periodo in fase decisionale e sta valutando chi parteciperà alla nuova stagione del dating show Uomini e Donne. Qualcuno quindi potrebbe non essere riconfermato e tra coloro che potrebbe restare a casa c’è lui Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere è di Taranto e frequenta la trasmissione da diverso tempo. Si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua relazione turbolenta con Ida Platano con la quale sembra però essere finito tutto.

Proprio lui è stato al centro delle ultime puntate dell’ultima edizione del programma anche se pare non farà ritorno a settembre a Uomini e donne. I rumors lo vorrebbero già fuori dalla trasmissione perché avrebbe trovato una donna, è stato visto infatti in compagnia di una ragazza dai capelli scuri, sconosciuta al grande pubblico e con la quale sarebbe in affair.

Se questa cosa fosse vera è chiaro che Maria De Filippi non lo farà tornare in trasmissione. Per giunta Riccardo non è l’unico. Maria De Filippi potrebbe mandare via anche Biagio Di Maro, Alessandro Vicinanza e Fabio Nova che sarebbero quindi in forse.

Anche Catia Franchi potrebbe non tornare, lei è sorella della più famosa stilista. Confermati invece Armando Incarnato a cui la redazione di Uomini e Donne non ha intenzione di rinunciare.

Leggi anche -> Maria De Filippi terremoto a Uomini e Donne. Accusa pesantemente la tronista