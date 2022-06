Maurizio Costanzo, quella terribile paura della dipendenza. La confessione di Maria

Maurizio Costanzo è arrivato addirittura a dare della pazza a sua moglie per paura di quella terribile dipendenza. Proprio Maria De Filippi confessa l’accaduto.

Uno dei personaggi più influenti del mondo della televisione italiana è sicuramente Maurizio Costanzo, il suo modo di fare spettacolo negli anni è stato rivoluzionario, ha saputo cambiare, evolversi e capire quali erano i gusti delle persone, soprattutto quel direzione stava prendendo il panorama televisivo.

Così nel tempo è diventato un pezzo di storia della nostra televisione, il suo curriculum infatti è da invidia, difficilmente qualcuno potrà eguagliarlo.

Non a caso è stato proprio Maurizio Costanzo a portare in Italia uno dei format più forti in America, ovvero il talk show, il suo Maurizio Costanzo Show è stato un vero programma avanguardistico che è proseguito per anni, sapendosi sempre evolvere e rinnovare. Sul quel palco prestigioso sono saliti moltissimi big dello spettacolo, tanti dei quali sono diventati tali proprio grazie a Costanzo, insomma un vero talento.

Tra i più grandi punti di forza di Maurizio è il sapersi confrontare con le persone senza mai essere scontato, le sue interviste sono sempre criptiche e lui tiene sempre le redini della conversazione, riesce nell’arte di voler far intendere qualsiasi cosa senza che la persona dall’altra parte se ne renda conto subito.

Tanto che un esperto di media, Gian Paolo Caprettini, ha detto di Costanzo, “Riesce a far dire, a far seguitare la conversazione e il ragionare, inframmezzandosi al discorso altrui e nello stesso tempo rendendolo possibile. Costanzo è maestro di allusioni, che accenna e lascia sospese, quasi fossero da concludere da parte dell’interlocutore o dell’uditorio”.

Un uomo così non poteva che legarsi sentimentalmente a una donna che fosse fatta della sua stessa pasta, infatti Maria De Filippi è considerata la regina indiscussa della televisione, i suoi programmi sono sempre tra i più seguiti e la stessa ha un occhio particolare per scovare nuovi talenti, alcuni dei quali sono poi diventati delle vere e proprie star, soprattutto grazie al talent Amici.

Così proprio durante un’intervista scopriamo un retroscena davvero assurdo su Maurizio Costanzo, una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco.

Le parole di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi lasciano tutti senza parole

Maurizio Costanzo e Maria si sono conosciuti a un evento per la televisione, lei non lavorava in questo campo, ma quando lui si è accorto del potenziale della donna l’ha voluta subito nel suo staff, non è passato molto prima che si innamorassero e nel 1995 si sono sposati, nel 2004 hanno deciso di adottare un figlio Gabriele, adesso lui lavora dietro le quinte del programma Uomini e Donne.

Ma cos’ha detto Maurizio Costanzo su Maria da lasciare tutti senza parole?

A rivelare le parole di Maurizio Costanzo è stata proprio Maria, che durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero curiose rispetto alla loro vita di coppia.

Tra i temi trattati si è parlato anche di serie tv, la donna ha confessato di avere Netflix a casa ma lui le ha dato della pazza. La questione è molto semplice, Maria ha rivelato, “Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock. Maurizio le serie televisive non le vede perché le odia”.

Ma c’è un motivo ben preciso per cui non le vuole vedere e del perché secondo lui lei è pazza, ovvero, “La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza. Ha paura che una serie gli crei dipendenza, ed è per questo che non vuole vederle”.

Effettivamente un po’ ha ragione, è difficile non farsi prendere dalle serie Tv e in molte occasioni creano una vera e propria dipendenza, non per niente è nato il termine binge watching, ossia il guardare programmi televisivi per un periodo di tempo superiore al consueto, insomma una vera ossessione.