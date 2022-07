Elisa, momenti di puro terrore per la cantante. È successo davanti a tutti

Elisa Toffoli, meglio conosciuta con il semplice Elisa è reduce dal grande successo di Sanremo 2022 con la canzone O forse sei tu che le è valsa dopo oltre vent’anni dal primo festival, il podio, in questo caso con il secondo posto dopo Mahmood e Blanco.

Oltre a essere cantautrice, Elisa è anche compositrice, polistrumentista, musicista e produttrice discografica eppure nonostante il suo talento e l’impegno profuso nella musica a trecentosessanta gradi.

Lo scorso lunedì 27 Giugno è accaduto qualcosa di terribile davanti al pubblico di cui è stata protagonista Elisa, che ha vissuto momenti di grande paura anche se indirettamente protagonista. Ma cosa è successo? Ecco cosa sappiamo.

Questa estate si presenta ricca di eventi live che sono finalmente tornati dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Sono tanti gli artisti che hanno finalmente ripreso i loro tour, per la gioia dei fan che non aspettavano altro. Uno dei tour più attesi era sicuramente quello di Vasco Rossi e poi quello di Ultimo e Marco Mengoni.